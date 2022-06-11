快訊／石斑突被禁　陳吉仲批中國違反國際慣例、不排除申訴WTO

記者許敏溶／台北報導

中國海關總署動植物檢疫司昨（10日）突然發布，從下週一（13日）起暫停台灣石斑魚輸入大陸，日前才確診的農委會陳吉仲今（11日）透過視訊指出，台灣所有輸出石斑魚均符合國際規範及中國大陸規定通關，中國取消輸入台石斑魚輸入，「違反所有國際規範相當清楚」，近期將利用透過雙方協議平台，將科學證據提供給中國，要求中方取消禁令，若中國無正面回應，不排除到WTO SPS再次申訴。

繼禁止鳳梨、釋迦、蓮霧輸入中國大陸，大陸海關總署昨發布最新通知，指從台灣輸入的石斑魚中，多次檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，甚至土霉素超標，為保護消費者，要求各海關從下週一開始暫停台灣石斑魚輸入中國大陸。



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▲中國昨天突禁止台灣石斑魚輸陸。（圖／農委會提供）

▲農委會主委陳吉仲嗆中國要依國際規範辦理。（資料照／記者屠惠剛攝）

根據農委會統計，去年台灣石斑魚農委年產量約1萬7千公噸，主要產區為屏東（40%）、高雄（25%）及台南（25%）等地區，內外銷比為3：2，去年外銷中國大陸數量為6121公噸，占總產量36%，今（111）年至5月底止，外銷中國大陸及香港數量為3059公噸。

對於中國片面取消石斑魚輸入，陳吉仲今天上午透過視訊表示，國際針對農漁畜牧產品，若用藥超標，頂多是這一批退運，而不是把所有產品全部禁運，這次中國違反所有國際規範相當清楚，另台灣石斑魚品質相當好，在108、109都沒驗出用藥情形，去年中國總共檢測3到4次，我方立刻在生產端清查，完全沒有找到類似情事，也具體回應。

陳吉仲表示，針對中國再次不遵守國際規範，近期會利用平台把科學證據傳給中國，希望中國盡快回應這些科學根據，讓石斑魚可以重新輸入，希望中國正面回應，若中國無正面回應，不排除到WTO SPS再次申訴。

對於中國大陸暫停進口石斑魚，農委會表示，已備妥相關輔導產業因應措施來維護漁民權益，包括輔導漁民延後上市，提供飼料補助及低利貸款等措施，目標1000公噸，其次是加強電商平台促銷鼓勵消費者購買，增加國內需求與採購量，目標1600公噸，以穩定石斑魚價格，再來為加工凍儲及外銷獎勵措施，目標1000公噸，分散市場供應量，強化海外市場拓銷。

農委會指出，今年下半年以外銷300公噸為目標，鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等既有與潛力市場，輔導業者與當地百貨、超市、餐飲等通路合作辦理拓銷活動，並提供海外拓銷獎勵，降低外銷業者因為新冠肺炎疫情所需負擔的高成本，提高外銷數量。