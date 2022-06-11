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二度染疫「再患MIS-C恐攻擊不同器官」？兒科醫：理論上有可能

▲▼6/11兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會，台大兒童醫院小兒部感染科醫師呂俊毅認為二度得到misc症狀有可能但相當罕見。（圖／翻攝疾管署直播）

▲台大兒童醫院小兒部感染科醫師呂俊毅。（圖／翻攝疾管署直播，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

國內近期出現幾起兒童多系統發炎症候群（MIS-C）案例，台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅今（11日）出席疾病管制署研討會，被問及發生過MIS-C的患者若二度染疫是否有可能再患MIS-C，而且會攻擊不同器官？他表示，「理論上有可能，但很罕見。」

疾管署今舉辦兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會，在Q&A的環節中，衛生福利部前部長林奏延提出關於網上詢問，MIS-C是否有重複發作的可能性，而因此攻擊不同器官？意即感染過新冠肺炎且發生MIS-C的患者，在二度染疫時「是否也有機會發生第二次的MIS-C？」

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對此，呂俊毅坦言自己沒有經驗、不清楚，「理論上有可能，但相當罕見」，不過他也指出，二度感染的immunology（免疫）反應不太一樣，第一次有，不一定第二次也會有。

▲▼6/11兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會，台大兒童醫院小兒部感染科醫師呂俊毅預測台灣未來一個月可能有167例MIS-C個案。（圖／翻攝疾管署直播）

▲呂俊毅預測台灣未來一個月可能有167例MIS-C個案。

呂俊毅稍早也曾提到，國外在一年前爆發大流行時，就出現MIS-C個案，「每次確診個案出現高峰，MIS-C就如影隨形」，美國從去年5月底至今年5月就有8525例通報，其中69例死亡。以美國人口為台灣13倍換算，在疫情與發生率都類似的前提下，台灣截至年底會有650例MIS-C個案產生。

呂俊毅另舉研究說明，美國紐約一項針對21歲以下確診個案研究發現，MIS-C確診率為百萬分之316，台灣今年6/9至今共有52.7萬20歲以下兒童與青少年確診，「但現在是高峰的剛開始」，預期未來1個月會有167名甚至更多個案出現。

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