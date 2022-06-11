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原計劃15日開放！北京環球度假區公告「將繼續關閉」：3員工確診

▲▼2021、北京環球影城、威震天、密卡登、十一長假 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京環球影城3名員工確診。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市衛健委11日通報，新增36例本土確診病例和25例無症狀感染者。其中3名感染者為北京環球度假區員工，都曾到訪過發生群聚感染的天堂超市酒吧。曾宣布15日起恢復開放的北京環球度假區，10日再發通報稱將繼續關閉。

北京市衛健委通報顯示，確診病例29、30：現住通州區北京環球度假區員工公寓，曾到訪天堂超市酒吧（工體西路6號），6月10日診斷為確診病例。

無症狀感染者18：現住通州區北京環球度假區員工公寓，曾到訪天堂超市酒吧（工體西路6號），6月10日診斷為無症狀感染者。

6月10日，北京環球度假區發布公告稱，北京環球度假區，包括北京環球影城、環球影城大酒店、諾金度假酒店和北京環球城市大道將繼續關閉，原計劃於6月11日啟動的北京環球影城主題公園門票、酒店產品以及北京環球影城夏秋漫遊卡預售工作將推遲進行。

此前，6月7日，北京環球度假區發公告稱，環球影城大酒店、諾金度假酒店計劃在6月14日向入住客人開放，北京環球城市大道將在同日開啟營業，北京環球影城主題公園於6月15日正式開放。北京環球度假區秉承審慎、安全的原則，將在嚴格控制客流並強化一系列疫情防控措施的基礎上，分階段逐步恢復度假區的運營。
 

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