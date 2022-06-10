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按載客人數領補貼！客運掀行銷搶客戰　「住宿搭車不用錢」

▲▼礁溪轉運站，葛瑪蘭客運。（圖／記者蔡玟君攝）

▲葛瑪蘭客運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部砸5億元救命錢振興客運，短中長國道客運搭載旅客每人補貼20到70元不等，公路客運每人補助15到20元，7月上路，客運業為搶客掀起行銷大戰，葛瑪蘭客運推出「坐車不用錢專案」，結合住宿送單程車票，並祭出最大獎gogoro電動機車抽獎；首都客運也擬推持乘車券享住宿優惠；國光客運則將推出熟客專案。

交通部祭出5億元振興金，依照乘車旅客人數補助客運業者，客運業者能領到多少振興金額，吸引多少旅客搭乘成關鍵，讓客運業者掀起行銷搶客大戰。

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葛瑪蘭客運副總李俊仁表示，葛瑪蘭規畫自7月16日起到8月31日止，搭乘旅客可透過專屬QR碼參加週週抽獎，獎品包括gogoro電動機車1台、手機3台、單程車票100張、住宿券20張、防疫旅遊包100包等；另也規畫推出坐車不用錢專案，配合旅行社深度旅遊專案，住宿送單程車票與防疫旅遊包；早餐和下午茶時段也將提供點心和咖啡；另週末也會推出清涼野球拳活動，乘客與活動人員比野球拳，搭配野球拳音樂，猜拳贏即可得一球冰淇淋。

▲▼礁溪轉運站，首都客運，首都之星 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲首都客運首都之星 。（圖／記者蔡玟君攝）

首都客運總經理李建文則表示，此次行銷鎖定幫乘客爭取好康，間接達到吸引旅客回流，將推出旅客懷念的菠蘿麵包回來了，首都客運北宜路線考量捷運市府三號出口民眾日曬雨淋等車，週五尖鋒時段過往都會送旅客菠蘿麵包，有旅客留言說吃了麵包宛如回到宜蘭，因此7月過後將讓菠蘿麵包重出江湖，週五下午尖峰將免費贈送，希望客人慢慢回流，目前也正在積極和旅宿業者接洽，滾動式推出行銷方案，憑票根享住宿優惠，下週會公布，目前為止，有人吃飯和唱歌染疫，但沒聽過沒有人搭公車客運染疫，呼籲旅客安心搭乘。

▲▼基隆城博會開幕，國光客運1813直達車尖峰10分鐘開一班。（圖／國光客運提供）

▲國光客運。（圖／國光客運提供）

國光客運也規畫推出熟客回流專案，譬如搭乘5次贈送禮物，國光客運總經理簡有政表示，長程每名旅客補助70元，一趟車搭10個人，來回不過1400元，幫助有限，高疫情時代，搭乘旅客人數確實有受到影響，政府好意推出振興，希望業者推出行銷方案，也呼籲政府盡速公布振興方案，讓業者知道如何因應，未來將推出行銷方案，但不是用折扣的方式，長程折扣70元對旅客來說無感，應讓乘客有搭乘信心。

▲▼台灣高鐵,桃園站,行李直掛,長榮航空櫃檯,立榮航空櫃台,華航櫃台,高鐵售票處,機場接駁車,統聯客運,Ubus。（圖／記者姜國輝攝）

▲統聯客運Ubus。（圖／記者姜國輝攝）

統聯客運則表示，行銷方案目前正在研擬中，預計下周會有比較明確構想。

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