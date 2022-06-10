客運振興補助15到70元　公總證實了「籲業者推具吸引力行銷」

▲交通部規畫推出振興方案，國道客運依旅客人數每人補貼20到70元，一般公路客運每人補貼15到20元。（圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

《東森新媒體ETtoday》今(6/10)上午獨家報導客運振興草案出爐，國道客運依短中長程及每名搭乘旅客補助20到70元，公路客運補助15元到20元，公路總局晚間也發布新聞稿證實了，公路總局表示，該案已提報交通部審核。

公路總局晚間表示，鑑於嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊，公路汽車客運路線全體運量較疫情前降幅已達五成，顯見長期培養之公路客運使用習慣已逐漸流失，對政府推廣公共運輸及節能減碳目標產生極大影響，為鼓勵公路汽車客運業提供運輸服務及提升公路客運運量，公路總局已研擬相關運量獎助要點，並提報交通部審核。

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公路總局說明，振興方案研擬過程須考量諸多影響因素，除路線運量外，亦須考量營運里程、票價、營收等，以及其相互影響探討，再就各種預擬方案持續與相關單位交換意見，並與業者研商討論，最後才將獲致共識之研議方案提報交通部，並無提案遭交通部退件情事。

公路總局補充表示，目前規劃之運量獎助方案，將以國道客運路線及未受領營運虧損補貼之一般公路客運路線為對象，並依照路線性質及營運里程長度，分級獎助。以國道客運路線而言，規劃分3級獎助，分別為營運里程未達100公里之路線，每載客人次獎助20元；100公里以上，未達200公里之路線，每載客人次獎助35元；200公里以上之路線，每載客人次獎助70元。至於一般公路客運部分規劃分2級，分別為營運里程未達100公里之路線，每載客人次獎助15元；100公里以上路線則為20元。

公總強調，目前已有部分業者為吸引顧客回流，主動推動各種促銷方案，公路總局表示本運量獎助方案若奉交通部同意後，應可進一步刺激相關業者強化行銷內容，帶給民眾更優質的運輸服務，並呼籲業者共同努力，推出具吸引力之行銷方案，以服務更多民眾，創造共贏局面，並順利渡過疫情衝擊。