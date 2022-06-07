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獨／客運振興方向曝　按旅客人數「最高1人補助100元」

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲受疫情衝擊，台北轉運站旅客人數大幅減少。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情重創客運業，交通部規劃投入5億元救命錢振興客運，據悉，目前初步構想之一，包括短中長途國道客運依照旅客人數振興補貼20元到100元不等，公路客運則依旅客人數每人補貼10元，預計7月上路，振興補助至10月，該案仍待交通部拍板定案。

受確診海嘯衝擊，民眾減少外出，客運業面臨嚴峻困境，交通部向行政院爭取60億元振興預算，其中55億元振興國旅，另外5億元將投入客運業振興，原規劃由政府補貼客運推出票價7折起優惠，但該案未獲得交通部長王國材支持，王國材認為行政院政策以振興為主，因此希望改以搭載旅客人數來補助。

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據《東森新媒體ETtoday》掌握，目前振興客運方案初步構想多項方案出爐，包括按車輛補助或旅客人數補助待定奪，其中一案為鼓勵旅遊人數刺激方案，希望客運業者推出行銷和票價優惠方案吸引旅客回流，也鼓勵民眾出來玩，將依照客運業者搭載旅客人數來補助，其中國道客運部分，將以短中長途國道客運依照搭載旅客人數振興補貼給客運業者。

短程國道客運約每搭載一名旅客就補貼20元，中程每名旅客振興補助60元，長途國道客運每名旅客補助100元。另外公路客運則每名旅客補助10元。客運業者依照實際搭乘人數，提出相關單據向公路總局申請振興補助，該補助金額也等同可讓業者回饋行銷票價優惠上，旅客也可受惠。

據了解，該方案目標傾向7月上路，振興補助至10月底止，業者可於下月提出旅客人數提出振興補助申請。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲交通部盼客運業推票價優惠吸引旅客回流，將依旅客人數振興補貼。（圖／記者李毓康攝）

對此，交通部長王國材表示，基本上交通部振興方向將以「旅行社組到團、旅館有人住、遊樂園有人玩、客運有人搭」這樣的精神來補助，希望透過此振興方案來鼓勵業者想辦法努力去找到客人，只要有客人就會補助給你，不要說像以往一樣，不用做事也有補助。

王國材表示，雖然現在疫情困難，但在做好防疫下，透過行銷吸引旅客，政府透過振興補助業者，也先讓國旅先練兵和熱身，等到國境開放，將可接軌，也能提升服務品質。

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關鍵字：

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