獨／客運振興新版草案曝　國道客運依旅客人數補貼「20到70元」

▲客運振興方案新版修正案出爐，國道客運將依照搭載旅客每人補貼20到70元。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

疫情重創客運業，交通部投入5億元救命錢振興客運，日前規畫短中長途國道客運依旅客人數補貼20元到100元不等，不過該案遭退回修正，公路總局擬定新版草案出爐，國道客運依搭載每名旅客補貼20到70元不等，公路客運補助15到20元，7月上路，振興金額用完為止，該案呈核中，仍待交通部核定。。

受確診海嘯衝擊，民眾減少外出，客運業面臨嚴峻困境，交通部向行政院爭取60億元振興預算，其中55億元振興國旅，另外5億元將投入客運業振興，交通部長王國材要求以振興規畫，依照客運搭載旅客人數來補助。

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公路總局原規劃多項補助方案，其中包括短中長途客運依搭載旅客人數振興補貼20到100元，不過遭退回修正，據悉，最新版公路總局擬定振興草案版本規畫，國道客運將分短中長途補助，短途搭載旅客每名補助20元，中途路線搭載每名旅客補助35元，長途路線搭載每名旅客補助70元。

另外公路客運部分，短途第一級路線搭載旅客每人補助15元，超過100公里以上的第二級路線每名旅客補助20元。

根據規劃，振興案預計7月上路，振興金額用完為止，最長可補貼至年底前。客運業者須推出優惠和行銷方案吸引旅客搭乘，搭乘旅客越多補助越多，補助金額可讓客運業者用來推出票價優惠，回饋旅客。

據悉，該案已提報至交通部，振興補助金額仍待交通部核定。