類火車情義相挺五一停駛沒領到錢　交長幫追討「趕快給人家」

▲台鐵五一停駛，交通部調度類火車和客運支援，如今卻傳出尚未付款。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵五一面臨停駛危機，交通部規劃12條「類火車」路線外，協調客運加開班次，不過迄今已逾1個月，傳出「類火車」業者還沒收到台鐵應付200多萬元外，協助增班的公路客運也有100多萬元款項無著落，交通部長王國材今(6/8)接受專訪時表示，「台鐵不夠誠意，已請台鐵這禮拜趕快給人家。」

台鐵公司化爭議引爆工會發起五一勞動節不出勤，表定列車全停駛，台鐵擠出18加班車，並調度客運和遊覽車開出12條類火車路線，不過迄今已滿月，卻傳出台鐵積欠「類火車」逾200多萬元，日前有業者感嘆，台鐵艱困時刻大家情義相挺，但1個月過去了，卻被欠款。而當時公路總局協助公路客運增班，也傳出公路客運超過100多萬元款項無著落，找公路總局後，卻要業者改找台鐵請款，不滿被踢皮球。

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對此，台鐵日前則回應，類火車部分5月27日已完成採購程序，已請業者提出相關單據和發票申請，並協助業者處理單據，將盡速付款；公路客運增班部分因資料仍有疑慮，與公路總局確認後也將盡速協助業者請款。

▲交通部長王國材接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪。（圖／翻攝直播）

交通部長王國材今接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪時被問及此事，王國材表示，「台鐵不夠誠意，已請台鐵這個禮拜趕快給人家。」

王國材說，當天五一停駛，很緊急請遊覽車和客運業者支援，但從5月到6月迄今已超過1個月，錢還沒給人家，「台鐵是慢一點，這部分應該要趕快給人家。」