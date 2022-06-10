高雄+9845！大減千例　2年齡層「盛行率個位數」感染風險高

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市疫情正處高原期，不過今(10日)本土案例新增9845例，跌破萬例之下。衛生局分析，相較昨日約減少千例，目前盛行率近10%，仍是疫情高原期，特別提醒50-64歲、65歲以上年齡層，疫苗涵蓋率雖與其他年齡層相去不遠，但盛行率相對低，感染風險較高。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，對照昨(9日)疫情破萬例，今日約略減少1000例，進一步分析確診個案年齡別，30-39歲、40-49歲、50-64歲年齡層佔確診比例最高，這與疫苗涵蓋率和已發生的盛行率有直接相關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘炤穎表示，分析今日疫情，有三個年齡層教昨天來的高，50-64歲相較於昨日上升0.5%，65歲以上相較於昨日上升0.7%，0-11歲相較於昨日上升0.6%。這三個年齡層是近期內，感染風險相對高的。

分析確診個案年齡層疫苗涵蓋率和盛行率，0-11歲疫苗覆蓋率有77%，但因只接種第一劑，保護力仍不完整，今日確診數有1179人，盛行率達12.44%。特別提醒50-64歲、65歲以上年齡層，疫苗涵蓋率雖與其他年齡層相去不遠，但盛行率相對低，可以預見高雄市處於高原期時，可能這兩個年齡層感染風險較高。

潘炤穎表示，其餘12-40歲年齡層，疫苗涵蓋率與盛行率都有達到一定水準，這幾日分析，感染人數佔當日確診數佔比都相較穩定。

今日確診個案9845例，目前盛行率近10%，仍是疫情高原期，提醒市民接下來仍要戴口罩、勤洗手、維持社交距離。