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快篩試劑貼市長字樣挨轟　中市府：代表關懷且證明來源安全

▲▼台中市新聞局鄭照新（上），秘書處副處長李政峯（下）澄清，快篩試劑貼有市長字樣，代表市長關懷且證明來源安全，多數是志工協助分裝。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中市新聞局鄭照新（上），秘書處副處長李政峯（下）澄清，快篩試劑貼有市長字樣，代表市長關懷且證明來源安全，多數是志工協助分裝。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕推出「溫暖助防疫」計畫，送給高風險的第一線人員每人2劑快篩，外面貼有「盧秀燕市長」的貼紙，民進黨議員質疑貼貼紙是多此一舉，且動用大量員工過勞作業，新聞局長鄭照新澄清，貼市長貼紙是證明試劑並非來路不明，且表達市長關懷，這非常正常，他也強調並沒有同仁加班情形，多數是志工幫忙。

▲▼台中市新聞局鄭照新（上），秘書處副處長李政峯（下）澄清，快篩試劑貼有市長字樣，代表市長關懷且證明來源安全，多數是志工協助分裝。（圖／台中市政府提供，下同）

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民進黨團總召江肇國表示，日前市府否認動用員工貼貼紙，如今顯然是在說謊，至今仍有基層公務員正為貼紙趕工中，市府收到快篩劑之後，應該儘速發放，而不是花時間及人力貼貼紙，貼上盧秀燕的姓名貼紙，根本是多此一舉。

▲▼台中市新聞局鄭照新（上），秘書處副處長李政峯（下）澄清，快篩試劑貼有市長字樣，代表市長關懷且證明來源安全，多數是志工協助分裝。（圖／台中市政府提供，下同）

新聞局長鄭照新和秘書處副處長李政峯上午關心快篩試劑分裝情形，針對外界質疑提出澄清，鄭說，無論在高雄、桃園等其他縣市，試劑貼上帶有市長名稱的貼紙是正常的，因為市長就是市府的代言人，貼上貼紙除了表達市府的關懷，也讓拿到試劑的市民知道通路值得信賴，代表市府認證，萬一試劑有使用上的疑慮，都可以追本溯源得到解決。

▲▼台中市新聞局鄭照新（上），秘書處副處長李政峯（下）澄清，快篩試劑貼有市長字樣，代表市長關懷且證明來源安全，多數是志工協助分裝。（圖／台中市政府提供，下同）

至於外界認為有過勞加班情況，鄭照新強調「沒有加班情況」，快篩試劑分裝由秘書處部分臨時人員及志工朋友協助，分裝作業為上午8時30分至12時，及下午1時至5時，中午休息1小時，下午5時後停止作業，倉庫閉門上鎖，方便管控試劑，一切都有監視器紀錄佐證。

▲▼台中市新聞局鄭照新（上），秘書處副處長李政峯（下）澄清，快篩試劑貼有市長字樣，代表市長關懷且證明來源安全，多數是志工協助分裝。（圖／台中市政府提供，下同）

李政峯說明，從6月6日開始，約有20名同仁先進行篩劑分裝試裝工作，確定整個流程順暢，同仁都在工作之餘的空檔協助分裝，不會影響正常工作，也不會讓同仁過勞加班；後來陸續投入約40名志工輪班協助，其中還有80多歲的志工遠從豐原而來，市府非常感謝他們為防疫盡一份心。

▲▼台中市新聞局鄭照新（上），秘書處副處長李政峯（下）澄清，快篩試劑貼有市長字樣，代表市長關懷且證明來源安全，多數是志工協助分裝。（圖／台中市政府提供，下同）

李補充說明，考量試劑分裝作業交給廠商，會增加很多經費，因此由市府人力協助分裝，目前已分裝約14萬份，陸續會有志工投入協助，讓發放對象快速拿到試劑。

志工羅先生表示，台中市市鳥是「白耳畫眉」，牠在緊急時會發出特別的叫聲提醒夥伴，這也象徵台中市民在緊急危難時會互相提醒、幫忙，此次志工隊投入分裝試劑任務，就是發揮「白耳畫眉」的精神，這次分裝試劑都由志工按照自己可參與的時間進行，工作累了隨時休息，以他值下午班為例，實際上4時30分就準備收工，並沒有加班情形。

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