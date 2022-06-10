地方停課衝擊團膳業　民進黨團提2訴求：補償助未來融資

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情進入高峰期，各地學校紛紛改採遠距教學，提供學校午餐的團膳業者損失慘重。民進黨立法院黨團今（10日）舉行記者會呼籲，現在中南部縣市逐一宣布延長遠距教學時間，團膳業者損失慘重，呼籲政府應該補償團膳業者在前階段的備料損失，並協助團膳業者未來融資。

民進黨團今天上午舉行「地方停課影響團膳，建請中央協助補償」記者會。黨團幹事長鄭運鵬表示，地方政府對於停課、遠距教學的標準比中央更嚴，讓團膳業者在觀望其他縣市作法的時候，產生不確定感，很擔心團膳業者可能因此在下學期發生經營困難、無法發包等狀況，呼籲中央應該給予業者相當協助。

鄭運鵬表示，應該補償團膳業者在前階段的備料損失，並協助團膳業者未來融資，請金管會、行政院給予團膳業者協助，呼籲銀行不要雨天收傘。

民進黨立委陳亭妃表示，她從地方接到很多團膳業者陳情，行政院也清楚業者現在所面臨的問題，團膳業者必須提前準備食材、進行契作等，但因無法如期供應午餐，出現了食材損失。她說，對於配合政府推動「3章1Q」採用在地食材的業者應該給予補償，並補償業者因為備料成本增加而造成的損失。

民進黨立委何欣純舉例，現在中南部疫情還在高原期，包括台中市、台南市、南投縣、高雄市等縣市均已宣布延長遠距教學時間，針對家長關心的營養午餐退費問題，各縣市政府應該把退費機制說明清楚，此外，對於團膳業者過去配合政府建制「3章1Q」，讓備料成本隨之提高，且部分學校還是讓學生到學校上課，業者仍須備餐，行政院應該出手幫助這些團膳業者，儘速給予補償，健全學童營養午餐的機制。