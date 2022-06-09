　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

朱立倫恐讓國民黨被邊緣化　陸學者指「拿香跟拜」下場可悲

▲朱立倫明晨出發訪美。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫正進行為期10天的訪美行，並已拜會美國行政部門、國會議員及智庫等。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者蔡儀潔／北京報導

國民黨主席朱立倫在訪美期間，拋出「親美反共」議題，並稱「九二共識是沒有共識的共識」，引發軒然大波。大陸涉台學者唐永紅向《東森新媒體ETtoday》表示，朱立倫的言論若成為國民黨的政策，國民黨就是在自廢武功、拿香跟拜，不僅「親」不過民進黨，還會動搖基本盤，最後被邊緣化，提前退出歷史舞台。

▲▼朱立倫訪問美國。（圖／國民黨提供）

▲一名熟悉外交事務的知情人士直指，朱立倫此行規格明顯被「降級」，顯示美方似乎有點「矮化」國民黨。（圖／國民黨提供）

朱立倫此輪行程意圖率領國民黨，重回美國政壇視野，重建雙方關係。不過，廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅認為，朱立倫此行有兩個動機，得到美國的認可與獲得選民的支持，但他「一個都達不成」。

唐永紅指出，第一是朱立倫想以「親美反共」得到美國的認可，但親美「親」不過民進黨；如今民進黨獲得台灣多數人支持，有長期執政的可能性，他們為了尋求依「美」謀獨的利益，對於美國的配合度更高，因此朱立倫「親美反共」的主張難以獲得美國的青睞，是無效的。

唐永紅接著稱，第二是朱立倫想想以「親美反共」獲得選民的支持。但朱立倫的做法是跟在民進黨後面「拿香跟拜」，這種模式在台灣選舉中沒有用，像閩南人注重燒頭香一樣，「拿香跟拜」者很難贏得中間選民的支持，更不用說泛綠陣營，還可能動搖藍營基本盤，「偷雞不著蝕把米」，導致國民黨會加速被邊緣化。

▲▼廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

對於朱立倫稱「九二共識是沒有共識的共識」，唐永紅認為這也是討好當前民意的做法，但國民黨若採朱立倫否定「九二共識」等於自廢武功，失去原本在處理兩岸事務上的優勢，而這同時本是民進黨的罩門；當民眾將來反思「覺醒」尋找一個承認「九二共識」的政治勢力代表自身利益訴求時，發現國民黨已經改變。

「更嚴重的是，按照朱立倫的「親美反共」言行，國民黨可能會走向共產黨及中國大陸的對立面，唐永紅指出，國民黨若繼續「綠化」，將可能蛻變為「台獨黨」，不僅無法和中，而且可能會成為中國的敵人，最後是要被「打擊、消滅」的，因此朱立倫此行短期來看既無法親美、拿不到選票，長期來看會加速國民黨被邊緣化，提前退出歷史舞台，也讓兩岸關係雪上加霜，最終可能導致兩岸刀兵相見。

朱立倫去年9月當選國民黨新任黨主席時，接到大陸中共中央總書記習近平發來的賀電，他隨後在回復中強調，深盼今後雙方在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異。然而，朱立倫在此趟訪美行程中，表示要「親美反共」。

對此，唐永紅表示，朱立倫的主張存在邏輯矛盾，在主流國際社會承認由中國共產黨領導建立的中華人民共和國政府代表包括台灣地區在內的整個中國的時代，「反共」即是「反中」，而在美國對華實施遏制打壓讓中美已經進入戰略競爭與對抗的時代，「親美」不僅難以「和中」，而且定然「反中」。

唐永紅指出，國民黨正確的道路應該是「固本培元」，按照中國國民黨的初心，去引領台灣民意改變，而不是簡單順應民意，因為這個「民意」已經被民進黨等綠營政治勢力所改變；簡單順應民意，長期來看就是「跟著民進黨走」，選舉時就會進入敵人的戰場打仗，必輸無疑。

另外，台北市長柯文哲8日也表示，不管是什麼共識，「那個時代都已經過去了。」唐永紅認為，若台灣各政黨政治勢力都否定「九二共識」，而大陸方面是不會放棄「九二共識」的，兩岸關係只會進一步惡化，最終可能導致刀兵相見；在中美對抗時代，美國對華打「台灣牌」，台灣所有政治人物及政治勢力都要選邊站，顯然朱立倫是選錯邊、站錯隊了，「可能會把國民黨帶上可悲的下場。」

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
歌王半癱「又爆腎衰竭送急診」　一度簽放棄急救
林義傑在做什麼「合法生意」　他超狂比喻秒懂
小玉賣換臉A片出庭又道歉　5被害人拒絕原諒「怒眼狠瞪」
快訊／台東驚現「超大地震魚」　畫面曝光
國泰產險開第一槍！「1情況」確診不理賠
把握雨停空檔！梅雨鋒面「回馬槍」甩雨彈時間曝
快訊／卓冠廷公布中和衛生所分機　第一線電話被打爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

朱立倫恐讓國民黨被邊緣化　陸學者指「拿香跟拜」下場可悲

避免盲目執行常態核酸生活圈　陸衛健委：各地隨疫情防控需要調整

拜登批准35億元對台軍售　陸外交部強烈譴責：敦促美方撤銷！

林鄭月娥：5年來沒後悔任特首　更沒一刻想過要辭職

殲-7教練機墜民宅致1民眾遇難　目擊者拍下飛行員跳傘坐路邊檢傷

上海迪士尼星願公園明恢復營運　樂園開放待定

杭州室內冰雪樂園大火　滾滾濃煙竄出...有人從二樓跳下逃生

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

乾蚯蚓1公斤賣1320元引「滅絕式」捕殺　電蚯蚓機狂賣成惡性循環

大陸推常態化檢測「拖垮地方財政」　陸媒：部分地區要求民眾自費

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

朱立倫恐讓國民黨被邊緣化　陸學者指「拿香跟拜」下場可悲

避免盲目執行常態核酸生活圈　陸衛健委：各地隨疫情防控需要調整

拜登批准35億元對台軍售　陸外交部強烈譴責：敦促美方撤銷！

林鄭月娥：5年來沒後悔任特首　更沒一刻想過要辭職

殲-7教練機墜民宅致1民眾遇難　目擊者拍下飛行員跳傘坐路邊檢傷

上海迪士尼星願公園明恢復營運　樂園開放待定

杭州室內冰雪樂園大火　滾滾濃煙竄出...有人從二樓跳下逃生

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

乾蚯蚓1公斤賣1320元引「滅絕式」捕殺　電蚯蚓機狂賣成惡性循環

大陸推常態化檢測「拖垮地方財政」　陸媒：部分地區要求民眾自費

退租2萬套房！夫妻搬回林口「存頭期款」　網見細節急勸：沒比較省

鍾明軒防長痘…戴口罩「口鼻中間空大洞」引議！　親上火線回應

還在用手機安撫孩子？　專家警告：影響智商與認知能力

假契約詐兆豐銀11.5億　豪宅建商「欣偉傑建設」16人遭起訴

背面敲3下「跳出iPhone相機」　10個隱藏技巧曝光：刪錯秒還原

日本爆款「神隊友」除菌噴霧　東森電視購物6／10開賣

超馬好手以刑逼民合法！　修法限縮著作權刑責避免爭議

陽明看上海出口遞延效應、疫情對供應鏈持續影響　支撐運價維持在高檔

上次落淚收拾...王詩聰不想再留憾　展現拚勁褲子都破了

外資狂賣貨櫃三雄、6檔金融股！台股險守16600　三大法人賣超92.73億

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

快訊／湖北襄陽飛機墜落引發爆炸！現場畫面曝光

女兒不像自己！24歲爸堅持驗DNA　

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

殲-7教練機墜民宅致1民眾遇難 目擊者拍下飛行員跳傘坐路邊檢傷

男結婚16年發現3兒皆非親生　妻：血緣重要嗎

小三生神仙字跡像印刷！老師都認輸

結婚16年！他驗DNA女兒全是別人的

賓利貴婦甜蜜婚紗照外流！國企高官認了親密關係

乾蚯蚓1公斤賣1320元引「滅絕式」捕殺 電蚯蚓機狂賣成惡性循環

澳洲軍機遭殲16警告　陸國防部回應

湖南暴雨10死179萬人受災 　經濟損失176億

超萌！家門口撿到豹貓幼崽

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

更多熱門

相關新聞

快訊／卓冠廷公布中和衛生所分機　第一線電話被打爆

快訊／卓冠廷公布中和衛生所分機　第一線電話被打爆

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19不治，新北市議員參選人卓冠廷今（9）日公布衛生局所當時的值勤分機，導致分機號碼今日被打爆。對此，新北市衛生局發言人高詩琪提醒，參選人為了製造話題，已嚴重影響干擾第一線防疫的工作同仁。

「惡意栽贓新北消防」！國民黨怒轟民進黨：整天吐政治口水

「惡意栽贓新北消防」！國民黨怒轟民進黨：整天吐政治口水

若鄭運鵬選桃市長　柯志恩笑：很容易就可打敗

若鄭運鵬選桃市長　柯志恩笑：很容易就可打敗

快訊／柯志恩鬆口朱立倫要她選高雄市長　「若民調最高就認了」

快訊／柯志恩鬆口朱立倫要她選高雄市長　「若民調最高就認了」

恩恩事件引新北市府信任危機　朱立倫喊話：誠心面對、會得到市民認同

恩恩事件引新北市府信任危機　朱立倫喊話：誠心面對、會得到市民認同

關鍵字：

朱立倫國民黨九二共識民進黨兩岸關係唐永紅

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

偶像老闆施暴練習生！網憑4線索搜索瘋猜是他

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面