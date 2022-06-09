朱立倫恐讓國民黨被邊緣化　陸學者指「拿香跟拜」下場可悲

▲朱立倫正進行為期10天的訪美行，並已拜會美國行政部門、國會議員及智庫等。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者蔡儀潔／北京報導

國民黨主席朱立倫在訪美期間，拋出「親美反共」議題，並稱「九二共識是沒有共識的共識」，引發軒然大波。大陸涉台學者唐永紅向《東森新媒體ETtoday》表示，朱立倫的言論若成為國民黨的政策，國民黨就是在自廢武功、拿香跟拜，不僅「親」不過民進黨，還會動搖基本盤，最後被邊緣化，提前退出歷史舞台。

▲一名熟悉外交事務的知情人士直指，朱立倫此行規格明顯被「降級」，顯示美方似乎有點「矮化」國民黨。（圖／國民黨提供）

朱立倫此輪行程意圖率領國民黨，重回美國政壇視野，重建雙方關係。不過，廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅認為，朱立倫此行有兩個動機，得到美國的認可與獲得選民的支持，但他「一個都達不成」。

唐永紅指出，第一是朱立倫想以「親美反共」得到美國的認可，但親美「親」不過民進黨；如今民進黨獲得台灣多數人支持，有長期執政的可能性，他們為了尋求依「美」謀獨的利益，對於美國的配合度更高，因此朱立倫「親美反共」的主張難以獲得美國的青睞，是無效的。

唐永紅接著稱，第二是朱立倫想想以「親美反共」獲得選民的支持。但朱立倫的做法是跟在民進黨後面「拿香跟拜」，這種模式在台灣選舉中沒有用，像閩南人注重燒頭香一樣，「拿香跟拜」者很難贏得中間選民的支持，更不用說泛綠陣營，還可能動搖藍營基本盤，「偷雞不著蝕把米」，導致國民黨會加速被邊緣化。

▲廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

對於朱立倫稱「九二共識是沒有共識的共識」，唐永紅認為這也是討好當前民意的做法，但國民黨若採朱立倫否定「九二共識」等於自廢武功，失去原本在處理兩岸事務上的優勢，而這同時本是民進黨的罩門；當民眾將來反思「覺醒」尋找一個承認「九二共識」的政治勢力代表自身利益訴求時，發現國民黨已經改變。

「更嚴重的是，按照朱立倫的「親美反共」言行，國民黨可能會走向共產黨及中國大陸的對立面，唐永紅指出，國民黨若繼續「綠化」，將可能蛻變為「台獨黨」，不僅無法和中，而且可能會成為中國的敵人，最後是要被「打擊、消滅」的，因此朱立倫此行短期來看既無法親美、拿不到選票，長期來看會加速國民黨被邊緣化，提前退出歷史舞台，也讓兩岸關係雪上加霜，最終可能導致兩岸刀兵相見。

朱立倫去年9月當選國民黨新任黨主席時，接到大陸中共中央總書記習近平發來的賀電，他隨後在回復中強調，深盼今後雙方在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異。然而，朱立倫在此趟訪美行程中，表示要「親美反共」。

對此，唐永紅表示，朱立倫的主張存在邏輯矛盾，在主流國際社會承認由中國共產黨領導建立的中華人民共和國政府代表包括台灣地區在內的整個中國的時代，「反共」即是「反中」，而在美國對華實施遏制打壓讓中美已經進入戰略競爭與對抗的時代，「親美」不僅難以「和中」，而且定然「反中」。

唐永紅指出，國民黨正確的道路應該是「固本培元」，按照中國國民黨的初心，去引領台灣民意改變，而不是簡單順應民意，因為這個「民意」已經被民進黨等綠營政治勢力所改變；簡單順應民意，長期來看就是「跟著民進黨走」，選舉時就會進入敵人的戰場打仗，必輸無疑。

另外，台北市長柯文哲8日也表示，不管是什麼共識，「那個時代都已經過去了。」唐永紅認為，若台灣各政黨政治勢力都否定「九二共識」，而大陸方面是不會放棄「九二共識」的，兩岸關係只會進一步惡化，最終可能導致刀兵相見；在中美對抗時代，美國對華打「台灣牌」，台灣所有政治人物及政治勢力都要選邊站，顯然朱立倫是選錯邊、站錯隊了，「可能會把國民黨帶上可悲的下場。」