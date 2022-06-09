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「惡意栽贓新北消防」！國民黨怒轟民進黨：整天吐政治口水

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔。（圖／記者陳以昇攝）

記者崔至雲／台北報導

新北2歲男童恩恩案持續延燒，針對民進黨連日利用「恩恩事件」政治操作、抨擊新北市府，國民黨表示，疫情發展之初，中央遲遲未完善1922系統SOP，使得病例通報延遲143分鐘才轉送到北區管制中心，在中央缺乏就醫指引下，許多民眾手足無措。如今憾事發生，民進黨政府應虛心檢討防疫工作，而非繼續栽贓新北消防「演戲」，打擊基層士氣，不僅對家屬是二次傷害，更無助防疫工作。

針對前消防員具名踢爆新北市消防局的長官下令動員演出模擬劇一事，民進黨發言人黃彩玲8日晚間表示，知名台劇「火神的眼淚」類似的劇情在新北真實上演，還是侯友宜親自上陣，消防局不僅掩蓋真相，甚至自導自演給恩恩爸看，規則長官制定，出事就下屬扛責，這才是真正泯滅人性的政治操作。

國民黨回應，對於這起孩童染疫往生的悲劇，民進黨及行政部門齊聲砲轟新北市，藉此進行政治操作，令人深感遺憾。

國民黨指出，恩恩爸向外界指出，1922專線竟然耗費了143分鐘才將案件送到北區管制中心，導致整個案件延誤處理，未能即時將案件轉到新北市。而陳時中在過去也表示這起案件「沒有延誤就醫」的問題，顯見憾事主因就是因為1922的SOP不夠完善。

國民黨表示，蘇貞昌日前才說要打贏防疫「選戰」，民進黨就持續抹黑新北市的消防局在「演戲」，打擊基層同仁士氣，就是在進行一連串的政治操作。民進黨近期發動民代、側翼網軍不斷攻擊新北市政府，企圖操作風向，這種惡劣的政治動作，完全無助防疫工作，作為執政黨不協助新北市防疫還出手攻擊，根本就是心中只有政治沒有人民，也難怪火化之亂至今都無法提出指引解決。

國民黨呼籲，自疫情發展至今，所有警消同仁每天身處高壓的工作環境之中，除了面對第一線民眾的需要，更要應付中央朝令夕改的防疫政策。如今民進黨在疫情期間不願務實面對問題，還大吐政治口水、栽贓消防同仁，應該向所有基層消防人員道歉。
 

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