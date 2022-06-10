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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《蘋果新聞網》易主？　林楚茵憂「假港資真中資」霸王硬上弓

▲▼林楚茵批NCC標案打假球。（圖／翻攝林楚茵質詢）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／翻攝林楚茵質詢）

記者呂晏慈／台北報導

台灣《蘋果新聞網》日前正式發出聲明，已找到新東家並完成交接，根據蘋果內部訊息，新買家是直播平台17Live創辦人潘杰賢。不過，民進黨立委林楚茵今（10日）質疑，台灣《蘋果》屬於港資在台灣的分公司，依法必須送案審查，但該案根本還沒送到投審會，難道是先發聲明「霸王硬上弓」？呼籲經濟部、國安單位徹查是否為「假港資真中資」。

林楚茵今天上午在民進黨團記者會受訪說，蘋果新聞網是港資在台灣的分公司，依法必須送案到投審會審查，但根據經濟部商業司、投審會資訊，目前買方尚未送案，案子還沒有送進來，「難道先發聲明，就可以霸王硬上弓、完成買賣交易嗎？」

林楚茵強調，香港《蘋果》被清算是因為《國安法》，《蘋果》創辦人黎智英至今都還在監獄裡面，現在要買台灣《蘋果》的真正買家是誰？是到監獄裡面跟黎智英談過了嗎？她直指，在《蘋果》聲明中無法釐清這些疑點，呼籲經濟部、國安單位徹查這筆交易，好好釐清是否為「假港資真中資」。

此外，時代力量立委陳椒華今天上午舉行「莫讓中資黑手掌控台灣《蘋果新聞網》，政府應維繫新聞自由與保障個資安全」記者會。陳說，《蘋果》傳被直播平台17Live創辦人潘杰賢、港商黃浩聯合收購，但黃浩有中資背景疑慮，引發社會質疑，她憂心，《蘋果》過去累積許多台灣政界、企業界名人的個資及採訪內容，是否可能因此全數落入中共的手中？

陳椒華表示，這個收購交易有導致台灣媒體被滲透、侵害人民個資等疑慮，是國安層級的議題，要求政府應該明確表態反對這項交易，總統蔡英文及國安會應立即成立專案小組，大力阻止這個交易案的生效。

陳椒華直言，港府以《國安法》為由逮補香港《蘋果》高層，並凍結該公司資產，香港法院更在去年要求台灣《蘋果》清點資產，當時引發國安單位的重視，文化部也發函要求禁止《蘋果》跨境傳輸個資，「今天中資黑手已經不必透過香港《蘋果》登陸台灣，直接收購台灣《蘋果》」。

▲▼立委陳椒華等人召開「莫讓中資黑手掌控台灣蘋果新聞網，政府應維繫新聞自由與保障個資安全」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委陳椒華舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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