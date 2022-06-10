恩恩案綠批「甩鍋中央」　新北還原真相：民進黨擅長倒果為因

▲恩恩爸日前赴新北消防局聽音檔。（圖／記者陳以昇攝）

記者崔至雲／新北報導

新北恩恩案持續延燒，民進黨發言人黃彩玲指出，今年4月新北市副市長劉和然曾說，「疾病緊急送醫撥打119最快」，轟新北為了幫市長侯友宜粉飾太平，就甩鍋給1922。對此，新北市副發言人張紹斌反嗆，「黃發，是在哈囉？不知道發言時間點是在恩恩事件發生之後嗎？發言的人也不是劉和然副市長喔！」認為民進黨最擅長「倒果為因」。

張紹斌指出，民進黨很擅長倒果為因，大言不慚高喊劉和然在4/16說「有緊急送醫需求打119」的發言，「黃發，你是在哈囉嗎？不知道發言時間點是在恩恩事件發生之後嗎？發言的人也不是劉和然副市長喔！」

張紹斌提到，4/14當天，恩恩家屬遵守中央的制度，經過層層通報，中央制度明顯出了嚴重紕漏！然而生命分秒必爭，衛生局長陳潤秋在4/16號率先建議，有緊急需求，都可直接撥打119，完全合情合理，不知道民進黨是覺得哪裡有問題？

張紹斌說，中央顯然也聽到新北的呼籲，緊急在恩恩事件發生後，4/20放寬就醫交通方式。如果原本的政策沒問題，為什麼中央要修改？既然修改了，是不是就代表原本的政策錯誤？遺憾的是，至今沒有聽到中央一句道歉。「甩鍋的不是別人，正是你們自己人！」