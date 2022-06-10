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大陸 大陸焦點 特派現場

手機電視夜半狂響！　四川「提前69秒預警」民眾嚇醒狂奔

記者任以芳／綜合報導

大陸四川阿壩州馬爾康市今（10日）0時3分發生有感地震，一夜連震五次，規模最大有6.0級，目前確定無人員傷亡。不過，地震發生前54到69秒，馬爾康市所有手機、電視和市區大喇叭狂響警鈴，幫助不少居民和學生提前逃生。大陸地震專家也分析，近幾日發生更大地震的可能性不大，要小心後續餘震。

▲▼ 四川馬爾康地震 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲ 四川馬爾康地區提前示警有地震 。（圖／翻攝 環球網）

這次震中距阿壩州馬爾康市56公里，周邊20公里內有十多個村莊、和2間小學。根據成都高新減災研究所發佈消息，該所與中國地震局聯合建設的中國地震預警網成功預警這次地震震群。

地震波要來之前，馬爾康市所有電視頻道、居民手機、當地社區應急大喇叭齊發預警，最多預留69秒逃生時間，所有人穿睡衣、裹棉被狂奔到戶外，之後有感餘震多達五次。

逃生民眾拍攝影片下顯示，當時20分鐘內連震四次，最大一次有6.0級，住在高樓層居民明顯感受搖晃和頭暈。許多市民、學生外出避險，還有學生裹著棉被躺在操場休息，也有民眾直接睡在車裡，深怕再有餘震。截至目前沒有人員傷亡。

▲▼ 四川馬爾康地震 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲ 地震來之前一分鐘，許多民眾提前下樓避難。（圖／翻攝 封面新聞）

根據《阿壩州地震應急預案》，阿壩州應急委已啟動地震二級應急響應。四川消防救援總隊指揮中心立刻調派阿壩支隊馬爾康大隊前突小組10人2車，以及阿壩支隊地震救援隊60人12車趕赴震中開展救援。同時調派成都、德陽、綿陽、眉山、資陽支隊地震救援隊共380人80車8犬趕赴震中。

大陸地震專家也趕赴現場，目前綜合分析認為，「近幾日發生更大地震的可能性不大。」此次，馬爾康5.8級、6.0級地震屬震群型地震，發生在巴顏喀拉塊體內部，初步震源機製解顯示，兩次地震均為走滑型破裂，距離最近的斷層為松崗斷裂，距離約4千米；根據第五代地震區劃圖，震區抗震設防烈度為Ⅶ度（7度）；原震區近幾日發生更大地震的可能性不大，後續會有餘震發生。地震部門正在進一步密切跟蹤研判。

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