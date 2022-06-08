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老舊廳舍漸成危樓！花蓮挹注2億3千萬　執行全縣33件整建

▲▼花蓮縣政府自2000年迄今挹注2億3千萬，陸續執行各鄉市鎮公所33整建案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府自2000年迄今挹注2億3千萬，陸續執行各鄉市鎮公所33整建案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府積極申請前瞻基礎建設及花東基金補助經費挹注，自2000年迄今已爭取補助新城鄉、花蓮市、吉安鄉、光復鄉、玉里鎮、卓溪鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉及富里鄉公所等共計33整建案，合計經費新台幣2億3368萬8400元。

▲▼花蓮縣政府自2000年迄今挹注2億3千萬，陸續執行各鄉市鎮公所33整建案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府為考量強烈地震發生具高度不確定性，而縣內各鄉鎮市公所廳舍多屬早期建築，屋齡已達30年以上，建物老舊窳陋，且早期建築技術耐震能力尚不完備，無法因應重大災害發生。近年又因組織架構調整，人員配置擴大，其空間環境明顯呈現機能需求不足，相關耐震評估、補強或重建工程實應積極趕辦，以保安全。

▲▼花蓮縣政府自2000年迄今挹注2億3千萬，陸續執行各鄉市鎮公所33整建案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣地處歐亞板塊及菲律賓板塊交界處，屬於地震頻繁帶，應透過平時耐震補強或重建手段強化結構安全，有效提升公有建築物耐震能力，降低天災發生時政府辦公廳舍之受創影響，並可確保地震災害發生後人員之安全，以持續發揮公有建築物之機能，減輕地震災害之損失，降低災後復建民間動員投入救災之人力、物資及財務成本及復建期間之社會成本。

▲▼花蓮縣政府自2000年迄今挹注2億3千萬，陸續執行各鄉市鎮公所33整建案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，為降低鄉鎮市公所財力負擔，針對經費額度較龐大的建設經費，縣府均積極協助鄉（鎮、市）公所向中央爭取經費挹注，未來仍會持續與13鄉鎮市公所齊心協力，推動改善公有廳舍之安全環境及功能，以提供縣民完善及多元之服務場域。

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