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四川凌晨5連震「最強6.0」！室友裹棉被逃命　網崩潰：今天早八啊

▲▼四川馬爾康6.0級地震，住宿學生驚慌逃出不敢睡。（圖／翻攝自微博／小邱今天也要開心喔）

▲四川馬爾康6.0地震，住宿學生驚慌逃出不敢睡。（圖／翻攝自微博／小邱今天也要開心喔）

記者董美琪／綜合報導

中國大陸四川阿壩州10日凌晨短短1.5小時，發生5次地震，最大震度6.0級（台灣稱作芮氏規模6.0，下同），不少民眾在睡夢中驚醒，摸黑下樓，目前尚未傳出災情。微博也掀起討論「也太多次了吧，一次比一次大」，還有網友直言「反正我住32樓跑也跑不掉​」。

根據「中國地震台網」發布，10日0時03分在四川阿壩州馬爾康市（北緯32.27度，東經101.82度）發生5.8級地震，震源深度10公里，震央5公里範圍內平均海拔約3691公尺。

▲▼四川馬爾康6.0級地震，住宿學生驚慌逃出不敢睡。（圖／翻攝自微博／小邱今天也要開心喔）

接著0時06分在阿壩州馬爾康市發生4.1級地震，0時19分在馬爾康市附近發生3.4級左右地震，到了0時21分在阿壩州馬爾康市附近發生4.4級左右地震，此次地震有感範圍廣，網友反映，地震造成震央當地震感強烈，阿壩州、甘孜州、綿陽市、雅安市、眉山市、樂山市、成都市等地震感明顯，震央附近有燈具晃動、家具位移等情況。

1時28分在阿壩州馬爾康市又發生6.0級地震，震源深度13公里，為震度最強一次。「中國地震台網」指出，這次馬爾康6.0級地震的震央和稍早5.8級地震的震央幾乎在同一位置，這是一次震群活動。截至10日1時37分，共記錄到3.0級及以上地震5次，其中6.0-6.9級地震1次，5.0-5.9級地震1次，4.0-4.9級地震2次，3.0-3.9級地震1次。

▲▼四川馬爾康6.0級地震，住宿學生驚慌逃出不敢睡。（圖／翻攝自微博／小邱今天也要開心喔）

阿壩州當局已啟動地震二級應急，目前尚未傳出災情。許多大陸網友紛紛緊張，「天啊停下吧」、「室友的手機都要響爛了」、「魂都能給你嚇沒」、「頭都給晃暈了」、「有點分不清是自己心臟的跳動還是地震的晃動了」、「別再搖了，今天畢竟還是早八啊」。

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