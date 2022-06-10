偷吃小孩同學爸！嗆正宮「這麼老還可拿錢」　小三1理由賠償砍半

記者黃翊婷／台北報導

謝姓人妻和陳姓女子的小孩同為國小同學，沒想到對方竟然偷吃自己的丈夫，還反過來嗆她「這麼老了，離婚還可以拿這麼多錢，妳應該要開心了」，氣得提告求償100萬元，一審獲判賠償80萬元。陳女不滿提出上訴，最終高等法院合議庭認為，謝女的丈夫也算共同侵權，賠償金額應為60萬元較為適當，再扣除男方的部分，陳女應賠償金額為30萬元，全案確定。

▲陳女認為，葛男外遇也侵害了謝女的配偶權，不應該只罰她一人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中指出，謝女的孩子與陳女的孩子是國小同學，雙方家長原本應該和睦相處，沒想到陳女竟然和她的丈夫（葛姓男子）發生婚外情，2020年3月下午還相約一起前往摩鐵尋歡，她接獲通知前往捉姦，結果趕來助陣的姊姊一時氣不過，將陳女打到腦震盪，事後遭提告傷害，姊姊因此被法院依傷害罪判處拘役10日確定。

然而，事情到此尚未告一段落，陳女事後越想越不甘心，居然反過來傳訊息向謝女示威，內容包含「我只要放一張我和他的親密照和影片，妳做的一切就全毀了」、「他現在沒離婚是因為奶奶，條件都開給妳了，房子什麼都給妳了，妳又不愛他，這麼老了，離婚還可以拿這麼多錢，妳應該要開心了」、「我算什麼東西？在葛男心裡我是他的寶貝，妳不是已經看過了嗎？不是還氣得抓狂嗎？他對著妳30年了，膩了也倦了，他才會外遇的」，接著還傳送一張她和葛男的接吻照。

謝女氣不過，憤而對陳女提告求償100萬元，一審獲判賠償80萬元。這下子換成陳女不服氣，她提出上訴並表示，和葛男根本沒有通姦，雙方只是「過從甚密之交往」，況且謝女說過要放葛男自由，就代表有事前同意或事後宥恕的意思，不應該向她請求損害賠償；退一步來說，縱使她真的侵害配偶權，葛男也是共同侵權行為人，應該負連帶責任，而且謝女已經免除葛男的債務，所以賠償金額應該扣除葛男應分擔的部分。

高等法院合議庭認為，衡量雙方身分地位、經濟能力等因素，賠償金額為60萬元較為恰當，而且葛男的行為確實也侵害到妻子的配偶權，但謝女直到2年請求權時效超過都沒有對丈夫提告，男方應負擔的責任已經免除，所以賠償金額要再扣掉男方的部分，最終判陳女應賠償30萬元，全案確定。