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新婚驚見男男性愛照！人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰求償百萬

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台南一名許姓人妻新婚5月在老公電腦發現男男性愛照，但老公極力撇清，不料老公卻在婚後5年出軌，讓她崩潰怒告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台南報導

台南一名許姓女子和謝姓丈夫2人在2016年結為連理，不料婚後才5個月，許女就發現老公的電腦裡充斥著一連的「男男性愛照」，而其中一名男主角還是老公的友人，因而質問老公的性向，未料卻被老公嚴詞否認。直到2021年4月，老公突如其來在家庭群組公開性向，坦承自己的同志身分，讓許女深感受騙，怒對老公和小王求償100萬元。台南地院審理後，判老公和小王須賠償許女20萬元。

許姓女子向法官哭訴，她和丈夫2人在2016年結婚，舉辦婚禮時還邀請丈夫的友人蔡男一同出席，分享喜悅，不料才新婚5個多月，她就在電腦中發現老公一連串的「男男性愛照」，而片中的另名「男主角」更竟是丈夫的的蔡姓男友人！

許女當下也立即質問老公，但老公卻怒火中燒，不斷對她大小聲，並極力否認照片中的主角就是他和蔡男，許女見老公反應如此激烈，也基於信任不再追究此事。

熟知，2人婚後第5年，老公竟突然在家族群組傳訊表示，「在結婚前幾個月，我喜歡上了一個男生，那時的確很喜歡他，但結婚這件事已經騎虎難下，我也不知道該怎麼跟大家說這一件事...為了不讓大家擔心，所以我還是回家結婚了！」

他說，「當結婚之後，真正的和許女住在一起，相處時才發現，『原來我並不喜歡女生』。我根本就沒有喜歡跟她住在一起的感覺，我一直以為我是雙性戀，原來這一切都是我為了害怕社會的霸凌，而選擇欺騙自己的一個心態，我其實就是一個貨真價實喜歡男生的同志。」

老公還表示，「後來到了許女要去考警察的前一天，她在電腦上看到了令她心碎的東西，就是我有跟那個男生發生關係的照片，那時她是整個心都碎了，所以那次考試對她來說是惡夢！」等語，讓許女驚覺老公從結婚至今都在欺瞞她，崩潰怒告求償100萬元。

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許女和老公結婚第5年，未料老公卻突然在家族群組出櫃，表示和老婆結婚後才知道自己是「貨真價實的男同志」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

庭審時，老公向法官辯稱，和許女結婚時，從未隱瞞自己身為同志的身分，還曾和許女表示自己曾和男性相戀交往的過程，只是當時認為自己是雙性戀，還是可以與女性結婚共組家庭，而許女當時也表明願意和他一起努力。

而針對相關性愛照，老公指出，是許女擅自偷看自己的電腦，而照片的內容僅是「男性裸體照片」和「婚前交往過的男友所拍攝的親暱照片」，事後他在家庭群組指出「就是我有跟『那個男生』發生關係的照片」，也並非指蔡男，強調如果真是如此，當時人證物證俱在，許女又怎會信任他至今。

老公還反控，他和蔡男2人僅是單純朋友關係，他和許女結婚真正同床共枕開始生活後，他也隨即確定自己的性向，雖然勉強自己適應夫妻生活，但對他來說卻是痛苦萬分，還因此出現恐慌症，無論身心理都對女性身體與碰觸產生嚴重排至，無法再扮演丈夫角色，因此提出離婚請求。未料儘管許女一度同意，但事後卻又反悔，導致2人互相折磨至今，主張2人的婚姻關係已名存實亡，而導致婚姻無法存續的主要問題是出在連他自己也無法改變的性向，強調自己絕無侵害許女的配偶權。

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲儘管老公一再強調自己和蔡男僅是「朋友關係」，但法官勘驗相關證據後，不採信老公的辯詞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

台南地院勘驗相關證據後指出，從性愛照的背景來看，可以清楚發現蔡男被拍下不雅照時，所處環境相同，且明顯可以辨識出蔡男的長相，儘管老公一再強調讓許女看見「心碎的東西」，是男性裸體照和結婚前與之前交往過的男友親暱照，並非是「與男性發生關係的照片」，但蔡男卻也提不出結婚前與男友交往親暱的照片作為證據。法官認為，如真的只是親暱照，蔡男應也不會以「我有跟那個男生發生關係的照片」描述，因此不採信蔡男的證詞。

法官指出，從許女和老公2人在2021年的對話中更可以發現，許女質問老公，「結婚前你跟蔡學長走在一起了，對不對？」，老公則否認並表示和蔡男發生關係的時間點是在2人結婚後，並強調「他對蔡男有好感，但沒有在一起」。

許女更進一步質問老公，明明從發現老公和蔡男的性愛照開始，老公否認了5年，卻直至5年後才坦承婚內出軌，過程中面對許女的質問，老公不但從頭到尾都在騙她還對她大小聲，老公才回稱，「是因為認知有差，我以前以為只要沒有進入體內就不算是性行為」等語，過程中也未否認出軌對象不是蔡男，讓法官認定所謂「小王」就是蔡男無誤。

法官審理後認定老公與蔡男侵害許女配偶權無誤，衡量老公現為南科工程師，每月薪資5萬元，而蔡男則為營造業職員，每月薪資3萬元等來看，判老公和蔡男須賠償許女20萬元為適當。全案仍可上訴。

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