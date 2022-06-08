外送員騙按摩女「吃麵聊天不做愛」卻19刀「幾乎斷頸」　二審稱病

▲潘姓男子狠心殺害黎女。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市外送員潘秉侑去年到林森北路找越南籍黎姓女子色情按摩，說「抱抱吃麵聊天不做愛」並願付費，最後卻連砍19刀殺害黎女，被害人幾乎斷頸喪命。一審將潘男重判無期徒刑，上訴二審後，他的律師卻改稱他可能罹患間歇性暴怒症，試圖減免刑責。

潘男現年37歲，有詐欺前科，因收入不穩定，多年前離婚後須養育2名女兒，日子難過，經常向朋友借貸。至於死者黎女乃偷渡來台，只能從事「一樓一鳳」性交易，與潘男在網路論壇上認識，並不深交。

案發於去年5月間，潘男與黎女相約後，晚間進入黎女住處1個多小時後離去。隔日上午黎女男友前來時，發現女友已經遭人砍殺身亡，檢警過濾監視器畫面，發現僅有潘男一人進出，而且潘男犯案前還先買刀，因此檢警鎖定潘男逮捕到案。由於死者深中19刀，其中17刀集中在頭頸部，「幾乎斷頸」；死者身上3500元金錢、手機、金項鍊均不知去向，檢方依照「強盜殺人」罪嫌提起公訴，並認定潘男手段兇殘，有與世隔絕之必要，求處死刑。

▲潘男行兇時，集中在死者頭頸部，幾乎斷頸。（圖／pixabay）

一審法院審理時，潘男否認犯案，辯稱買刀是因為「刀子精緻，比較好看」，要帶回家使用；更辯稱是臨時起意「竊盜」手機、金錢，之後因死者打他2巴掌，爭吵而失手「殺人」，不應論以重罪。他也否認拿走金項鍊，並對家屬說「對不起」，很抱歉也很懺悔。他還說自己願意賠償，但法官不准他交保先去工作賺錢，與其被羈押在監所「虛度光陰」，希望給他一次機會。‎一審法院將他重判無期徒刑。

案經上訴，高等法院二審7日首度開庭審理，他仍舊否認犯案，律師甚至說，潘男離婚後性格大變，可能有躁鬱症、間歇性暴怒症等精神病症，請求法院將他送鑑定。法官並未立刻裁准鑑定，諭知候核辦，下次開庭一併處理。