　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園區東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅及公益設施

▲桃園東門段公辦都更案上樑

▲桃園東門段公辦都更案上樑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區東門段（東門停車場）公辦都市更新案，9日舉行上樑典禮。市長鄭文燦表示，東門段公辦都更案基地面積3,449平方公尺，規劃興建地上14層、地下3層建築物共2棟，總戶數220戶及212個停車位，其中市府分回一棟，包含84戶社會住宅及公益設施空間，並將導入社宅冷氣、熱水器及家具以租代買模式，未來住戶只要簡單準備就能入住。

▲桃園東門段公辦都更案上樑

鄭市長指出，東門段公辦都更案經評選後，由立信工營造得標，在疫情及缺工的情況下，仍如期完成工程進度，非常不容易，本案於2020年7月開工，今日上樑後，預計明（2023）年7月完工。

▲桃園東門段公辦都更案上樑

鄭市長說明，本案社會住宅的部份，每戶17坪至42坪，包括一房型17-18坪、二房型29-30坪、三房型41-42坪，屬於空間較大的社宅，適合人口較多的家庭式使用，可提供年輕家庭及弱勢家庭更多元的選擇；另公益設施部分，目前有兩個方案評估中，第一是設置親子館及托嬰中心，第二個方案是暫時做為武陵派出所中繼使用，待派出所重建完成後再歸還社會局。

▲桃園東門段公辦都更案上樑

▲桃園區市議員參選人張碩芳在東門地區成長。（圖／張碩芳服務處提供）

桃園區市議員參選人張碩芳、今天也出席東門段公辦都更案的上樑典禮並表示，從幼稚園開始她就在東門附幼和東門國小成長，東門國小、東門市場、安東街，有著滿滿童年的回憶。桃園市東門段公辦都更案是桃園區首件動工的都更案，未來規劃提供托嬰中心、親子館及社會住宅等公益設施，相信能夠創造優質都市環境，讓年輕人買房有更多選擇！同時推動舊市區及周邊市場經濟復甦。

包括市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、黃婉如、簡智翔、王仙蓮、內政部營建署署長吳欣修、國有財產署北區分署桃園辦事處主任陳文彰、市府社會局長鄭貴華、都發局局長盧維屏、桃園區長洪清淵、立信機構董事長賴運興等皆一同出席。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
魔神仔作祟？廟前出現「數百枯黃腳印」　警調監視器傻了
張惠妹驚喜「1動作」！3萬網全嗨了：妹神降肉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園區東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅及公益設施

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭「屋外家具未清運」刁難？

桃園區首面市議員與張善政合體看板　「議員要選賢、市長要善政」

夏季綠寶石！新北筍王評鑑出爐　五股種筍達人榮獲雙冠王

推動台中捷運藍線　盧秀燕「樂觀其成」、蔡其昌「全力支持」

謝國樑訪動漫工作坊　盼打造「藝術家聚落」青創留基隆

基隆農會推12款城博限定米信封　星座遊基隆、打卡熱點報你知

確診遺體24小時內火化惹議　南投議員籲採購視窗型遺體袋

李鎮國關心永康種電　等不到經發局資料卻等到廠商來找

「城市參與製造所」搶先開箱　見證共創基隆成果新亮點

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

桃園8歲女童涉霸凌！　繼父報紙捲巴頭惹議

桃園區東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅及公益設施

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭「屋外家具未清運」刁難？

桃園區首面市議員與張善政合體看板　「議員要選賢、市長要善政」

夏季綠寶石！新北筍王評鑑出爐　五股種筍達人榮獲雙冠王

推動台中捷運藍線　盧秀燕「樂觀其成」、蔡其昌「全力支持」

謝國樑訪動漫工作坊　盼打造「藝術家聚落」青創留基隆

基隆農會推12款城博限定米信封　星座遊基隆、打卡熱點報你知

確診遺體24小時內火化惹議　南投議員籲採購視窗型遺體袋

李鎮國關心永康種電　等不到經發局資料卻等到廠商來找

「城市參與製造所」搶先開箱　見證共創基隆成果新亮點

「吃完藥就躺下」釀大禍！　女星發燒送急診驚：都潰爛了

格林聽到「柯瑞尖叫」賠上第6犯解圍　直言自己G3打得像坨屎

法拉利姐自爆有林志穎電話！　打過去「被他痛罵」…心碎揭另一面

張鈞甯買「1類股」爽賺逾4700萬！　秒變娛樂圈女股神

德保拉本季首度對戰味全龍　兄弟能止4連敗嗎？

「59比1」!　南非次級足球聯賽爆超離譜假球

整本書只印「圓周率100萬位數」！賣25年突登銷售Top1　作者嚇壞

一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？

「為什麼沒有加強槍枝管制」　拜登上深夜談話秀回應了！

身分證也能客製化設計？還可以不列配偶姓名！

始源錄影中「打給成龍」全場驚呆　曝他曾「派專機」接他去生日趴

地方熱門新聞

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭刁

桃園東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅

桃園區首面市議員與張善政　合體看板

推動台中捷運藍線　盧秀燕「樂觀其成」、蔡其昌「全力支持」

基隆農會推12款城博米信封　打卡熱點報你知

確診遺體24小時內火化　南投議員籲採購視窗型遺體袋

曹爾元參選連江縣長　曹爾居桃園挺兄長

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

南投+1705　日薪7500找無照服員

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

都更等20年　興隆整宅：住貧民窟

林開郡洋樓內部曝　林右昌：文化亮點新地標

95歲高齡老嫗跌倒　佳冬警急協助　

飼養持有「海蟾蜍」6/14前完成登記　最高可罰5萬

更多熱門

相關新聞

桃園+6298！6/13恢復實體上課

桃園+6298！6/13恢復實體上課

今（9）日指揮中心公布全國新增7萬2921例確診個案，其中桃園新增6298例，市長鄭文燦表示，疫情正在下降，這次遠距教學進行到6/10，從6/13開始，高中以下恢復實體上課，並從寬讓家長幫孩子請防疫假，此外，為了學校防疫安全，戶外教學仍暫不開放。

一表看清台中地方vs.中央社宅進度　它0完工...專家幫緩頰

一表看清台中地方vs.中央社宅進度　它0完工...專家幫緩頰

團遊、住宿…都補助　桃園推觀光振興方案

團遊、住宿…都補助　桃園推觀光振興方案

綠首長也在快篩盒上署名　桃園藍營轟陳柏惟

綠首長也在快篩盒上署名　桃園藍營轟陳柏惟

桃園第五屆青年行動家徵選開跑

桃園第五屆青年行動家徵選開跑

關鍵字：

桃園東門公辦都更上樑社宅

讀者迴響

熱門新聞

網紅夫妻證實:已和平離婚

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

清冠一號有正確吃法　中醫師全聯會解答了

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

她冒菜花！治3個月「全部長回來」癢爆　吐一句話醫心疼

聖約翰科大部分停招　恐列教部專輔

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

波特王差點被消失！揭前東家3惡行

6月10日天赦日！專家教1招消災解厄

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

醫示警：腎不好「這種飲料」別碰！

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

即／台東太麻里驚現超大地震魚

魔神仔作祟？廟前出現「數百腳印」警調監視器找嘸人

更多

最夯影音

更多
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面