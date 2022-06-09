桃園區東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅及公益設施

▲桃園東門段公辦都更案上樑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區東門段（東門停車場）公辦都市更新案，9日舉行上樑典禮。市長鄭文燦表示，東門段公辦都更案基地面積3,449平方公尺，規劃興建地上14層、地下3層建築物共2棟，總戶數220戶及212個停車位，其中市府分回一棟，包含84戶社會住宅及公益設施空間，並將導入社宅冷氣、熱水器及家具以租代買模式，未來住戶只要簡單準備就能入住。

鄭市長指出，東門段公辦都更案經評選後，由立信工營造得標，在疫情及缺工的情況下，仍如期完成工程進度，非常不容易，本案於2020年7月開工，今日上樑後，預計明（2023）年7月完工。

鄭市長說明，本案社會住宅的部份，每戶17坪至42坪，包括一房型17-18坪、二房型29-30坪、三房型41-42坪，屬於空間較大的社宅，適合人口較多的家庭式使用，可提供年輕家庭及弱勢家庭更多元的選擇；另公益設施部分，目前有兩個方案評估中，第一是設置親子館及托嬰中心，第二個方案是暫時做為武陵派出所中繼使用，待派出所重建完成後再歸還社會局。

▲桃園區市議員參選人張碩芳在東門地區成長。（圖／張碩芳服務處提供）

桃園區市議員參選人張碩芳、今天也出席東門段公辦都更案的上樑典禮並表示，從幼稚園開始她就在東門附幼和東門國小成長，東門國小、東門市場、安東街，有著滿滿童年的回憶。桃園市東門段公辦都更案是桃園區首件動工的都更案，未來規劃提供托嬰中心、親子館及社會住宅等公益設施，相信能夠創造優質都市環境，讓年輕人買房有更多選擇！同時推動舊市區及周邊市場經濟復甦。

包括市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、黃婉如、簡智翔、王仙蓮、內政部營建署署長吳欣修、國有財產署北區分署桃園辦事處主任陳文彰、市府社會局長鄭貴華、都發局局長盧維屏、桃園區長洪清淵、立信機構董事長賴運興等皆一同出席。