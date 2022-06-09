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王世堅「感情上」100％挺黃珊珊　本人親回：感謝柯黑跟柯P共同支持

記者杜冠霖／台北報導

台北市議員王世堅9日質詢時問到，「我現在高度質疑，你會放生黃珊珊」，追問柯文哲到底會不會支持黃珊珊到底？柯則強調，會，還反過來喊話王也應堅定支持黃珊珊。王世堅則說，感情上，百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，「理智上我一定要支持民進黨推出來的市長候選人」。對此，當事人黃珊珊只在臉書上簡短回應，「感謝柯黑跟柯P的共同支持，我好像電燈泡。」

台北市長柯文哲9日赴議會備詢，與「柯黑大魔王」王世堅討論到年底市長選舉的支持對象時唇槍舌戰，面對王呼籲不要在最後關頭犧牲黃珊珊成全藍白合，柯表示，「不會」，還反過來要王也堅定支持黃珊珊。

王世堅表示，我真的確實堅定支持她，因為我跟她將近20年同事情誼，而且黃珊珊有堅韌的個性，有深厚的法律素養，也有相當好的行政經驗。更何況，他是代表頭一位由台北市議員出身參選首都台北市，這是我們議會共同光榮。

王世堅說，他感情上百分百支持黃珊珊，「但理智往往戰勝感情，理智上我一定要支持民進黨推出來的市長候選人」；語畢，議會哄堂大笑，連柯文哲都忍俊不住。

王世堅接著說，自己感情上支持，但理智上必須做選擇，可是你柯文哲不行，「你感情上理智上通通都要支持黃珊珊不是嗎？感情上他這幾年幫你做這麼多事，理智上他是你正式公開要支持的市長候選人」，你不能有事黃珊珊、沒事蔣萬安。

柯文哲接著則說，應該理智跟感情都要支持黃珊珊，不可以黨意超過民意，不可以黨意超過你的良心，不行。

王世堅不滿質疑反質詢，柯文哲解釋，這是勸告，誠摯、誠懇的呼籲，「我知道王議長…，王議員，我們總算有共同的想法，不見得每一件事情都相同，但有共同支持的人」，因此也希望你堅持到底，希望你的民意可以克服你的黨意。

王世堅表示，柯文哲感情理智都要兼顧，「你不能有事黃珊珊、沒事蔣萬安，現在做法就是這樣，好幾個活動我看你若即若離」；柯則反擊，總不能抱在一起，「我希望王議員也堅定支持黃珊珊，我們總算有相同意見」。

▼台北市議員王世堅市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員王世堅市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

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