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日本明開放觀光團入境　專家「這時間」確診恐再增加

▲▼日本,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本全境8日增加1萬8416例新冠確診個案、21例死亡。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本10日將正式開放外國觀光團客入境。日本全境的新冠染疫人數呈現下降趨勢，連續3周減少，東京、沖繩等地疫情持續趨緩。不過專家擔憂，隨著第3劑疫苗保護力下降，夏季感染人數恐怕再度轉為增加。

綜合共同社、NHK報導，向厚生勞動省提供新冠疫情對策建議的專家會議8日召開會議，彙總分析結果稱，全日本新增感染人數呈現持續減少趨勢，截至7日最近一周的全國確診人數是前一周的0.70倍，連續3周減少。

▲▼日本東京,新冠肺炎。（圖／路透）

專家會議主席脇田隆字表示，第3劑疫苗接種率已達6成，有助於疫情改善。但他也強調，接下來將受到放暑假增加群聚接觸等因素影響，感染人數有可能增加，呼籲徹底做好防疫工作，加上時間推移，疫苗效果、因感染獲得的免疫力將會變弱，要盡早接種第3劑疫苗。

日本觀光廳本周正式公布海外旅遊團入境觀光指引，包括必須全程戴口罩、加入民間醫療保險，以及行程中若有團員確診，除了確診者和密切接觸者外其他人可繼續觀光。但指引也提到，根據試行結果，在入浴時、進行戶外活動（例如獨木舟、爬山、果園採果等）以及在人潮不擁擠的景點觀光等3種情況下，可以不用戴口罩。

►日本公布海外觀光客入境4大防疫規定　3情況不用戴口罩
►亞洲6國最新入境規定攻略！日本限團進團出　韓國沒打疫苗也免隔離

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