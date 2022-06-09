感謝辛勞醫護施打疫苗　城市科大師生致贈手作烘焙點心

▲城市科大師生致贈手作烘焙點心給醫護人員，感謝醫護人員的辛勞。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土新冠疫情持續延燒，政府也持續為民眾接種疫苗，台北市立聯合醫院陽明院區前往台北城市科技大學，為五專一年級到三年級學生施打疫苗，該校師生特別製作四種暖心又可口的烘焙點心餐盒，贈送給辛勞的醫護人員，感謝防疫第一線醫護人員的辛勞付出。

因應疫情蔓延，城市科大媒合北市立聯醫陽明院區，在昨（8日）下午到校設置校園接種站，為該校五專一到三年級學生進行施打疫苗，總計154名學生完成接種，另有2名教師接種殘劑。

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▲城市科大師生致贈手作烘焙點心給醫護人員，感謝醫護人員的辛勞。（圖／城市科大提供）

由於醫護人員在這次疫情中，工作量與壓力都大增，城市科大利用這次醫護人員到校為學生接種疫苗的機會，由烘焙創意與經營管理學士學位學程學生所組成的烘焙菁英社，以及該學程李國溢及張原賓等老師帶領下，發揮所學專業技術，共同製作手工桂圓麵包、酥酥曲奇餅乾、元氣小泡芙、檸檬磅蛋糕等四種暖心又可口的烘焙點心餐盒，再由校長馮美瑜代表全校師生致贈到校接種醫護人員，感謝醫護人員的辛勞。

馮美瑜指出，城市科大這群可愛的學生，特別用心挑選了四種口味的手工烘焙作品，比平常上課更專注、更用心地完成製作工序，為的就是要表達對於醫護人員為青少年健康防疫的付出與辛勞。