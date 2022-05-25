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2歲童到院無呼吸！急診醫護「跟死神搶命」　2小時見證台灣人性

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝） 

▲急診醫搶救命危2歲童，結束後感受到久違的溫暖...（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

一名急診醫師表示，醫護人員24日一早搶救已無呼吸的2歲孩童，花了快2小時將人從鬼門關前搶回來。急救結束後，他本以為在兒科排隊的家長會因不耐久候而發飆，沒想到現場不僅沒有失控，甚至還有人向醫護打氣「辛苦了！」讓他百感交集，也盼貼在看診區的那句標語「請不要對醫護人員咆哮」有天能被撕下來。

急診科住院醫師粉專「J個醫生」表示，他24日負責兒科急診班，本來早上8點交班後，看著櫃檯前已有2個小朋友被家長帶來急診掛號，心裡一度想著「不曉得今天會有多少快篩陽性的小朋友...」，不料馬上就接到消防指揮中心提前通報：10分鐘後，救護車會送一位「到院前呼吸心跳停止」的2歲孩童來急診。

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當時醫護人員都動了起來，病床、藥物、設備等通通準備就緒，不僅其它兒科同時聞訊馳援，連原本已經上了12小時、準備回家的醫師也自願留下幫忙。經過快2小時，急診團隊總算將小朋友的生命搶救回來，並將人送進兒童加護病房治療。

急救結束後，已經上午10點多，許多家長帶著小孩來排隊看診，最久等了超過2小時。當時他心想「慘了又要被家長罵了」，然而踏進診間看診後，結果令人意外，因為這一天不僅沒有失控的家長，甚至還有家長知道剛剛在急救，特別在看診時跟醫護說「辛苦了！」

「J個醫生」指出，這之中當然也有幾個等不及的家長跟小朋友，但這些人沒有在急診大發脾氣，而是理性地選擇自主退掛，改前往社區篩檢站、其它診所看診，「這種溫馨的違和感，真的是自從四月底疫情爆發以來，第一次感受到。」

當下他望著看診區前張貼的字條「請不要對醫護人員咆哮」，百感交集，「這是我們面對被傳染風險、超量病人、離譜護病比的各種壓力下，唯一能做出的無聲反擊。」他解釋，醫護的喉嚨往往已經痛到連出聲反擊都沒辦法，與其花口水、花時間解釋急診的檢傷分類，不如選擇接受病人和家屬的咒罵。

「J個醫生」呼籲，他希望這些患者和家屬能理解，現在最力挺、最能幫上忙的，「其實就是你們眼前累得要死、餓得半死的醫護人員了，希望有天，這些紙條能被撕下來，不再被需要。」

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