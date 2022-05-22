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「指揮中心不可能不知道！」護病比放寬到1:9　美女醫6件事揭真相

▲▼吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱） 

▲吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

記者曾筠淇／綜合報導

「看了爆炸難過，指揮中心不可能不知道！」美女外科醫師吳欣岱在臉書上貼出「調整護病比」的新聞，坦言醫療人員真的已經默默吃了很多虧，但在臨床上遇到的困難，卻常被一句「沒有聽過這種情況」帶過，「護理師這塊，我真的希望大家幫忙，不要讓他們受委屈！」

指揮中心日前行文各醫院，根據「醫療機構設置標準」要求放寬專責病房的護病比，醫學中心1比9，區域醫院1比12、地區醫院1比15，引來基層醫療反彈。

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對此，吳欣岱在臉書粉專上發聲，直呼「看了爆炸難過，指揮中心不可能不知道，你定了上限就是醫院的下限，一定會照做的」，現在的防疫政策多以上到下的命令為主，雖然有時會因為基層反彈而稍微調整，但是「醫療人員真的已經默默的吃了很多很多虧了」。

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吳欣岱替護理師發聲。（示意圖／取自Pixabay）

吳欣岱舉例，像一開始限制醫療人員出國，基於防疫考量當然可以接受，但當初說好出國進修、開會要給的補償，不是沒拿到就是換成里程數，「根本用不到」。再來，醫療人員全力投入疫苗篩檢站，將手邊工作和家庭暫時放下，結果「換來的是一紙公文，『醫療人員支援疫苗業務時間，不算進勞基法工時』」

除此之外，吳欣岱也列舉，「自費醫材上限」未處理得很妥當、「增設醫學生名額」抗議無效、「強制規定診所安裝無障礙廁所」總歸是醫界要退讓，而現在又看到政府發公文給醫院，明文規定「禁止員工聚餐」，政府和醫院總是一搭一唱，「很方便的決定了如何管理我們」，但是他們在臨床上遇到的困難和委屈，最終「都以一句『沒有聽過這種情況』而帶過」。

綜合上述，吳欣岱坦言，「醫療人員真的很不會反應事情」，再以護病比的事情來說，「護病比高出負荷，要靠『病』來反應，不能靠『護』來反應」，就算護理人員已經很累，仍舊會配合醫院指示，同時，明明是制度造成他們分身乏術，病人有任何狀況，他們還是只會怪自己。

吳欣岱表示，她過往覺得同業對醫療相關政策應該要凝聚共識，但現在護理師這塊，「我真的希望大家幫忙，不要讓他們受委屈！」她認為增加照服員或許能緩解一時之急，但後續責任歸屬，會不會造成護理師更多工作，是值得一直關注的，而且若真的引進照服員，「這將會對健保造成極大的財政負擔。」

文章曝光後，底下網友也紛紛回應，「現在醫護真的已經忙到昏頭了，即使在最後一戰的關鍵時刻，我們仍然需挺到底」、「1:15好誇張，支持護理師」、「現在確診的護理師最擔心的不是自己的病況，而是自己的照護責任要分給其他護理師分擔，確診護理師還沒病死，沒確診的護理師先累死」、「天啊！第一段話根本就是重點中的重點」、「很多事情政府都當作船過水無痕，你們吵累了，我就當你們接受了，謝謝用理性的聲音 替醫護發聲」。

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