林義傑公司1年告近千件！呂捷見細節開酸：跟碰瓷有什麼差別？

記者朱祖儀／綜合報導

超馬好手林義傑（現名林瀚駩）旗下公司涉及非法包攬訴訟，被依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪約談到案，訊後以20萬元交保，公司行徑被外界視為「著作權蟑螂」。補教名師、知名主持人呂捷也針對此事開酸，表示這種行為和碰瓷幾乎沒有差別，「我們尊重並保障著作權、智財權…但拿來碰瓷就不妥了」。

▲林義傑公司涉無律師執照「包攬訴訟」。（圖／記者劉昌松攝）

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檢警調查發現，林義傑旗下的「真相智財顧問有限公司」在2021年7月成立後，會先向國外影視公司取得電影授權，再利用BT軟體上傳電影的下載種子，等到有人上鉤，再根據下載者的IP向檢警單位提告，粗估公司成立不到1年就已提告近千件案子。檢方複訊後諭令林義傑20萬元交保，許姓負責人及邱姓員工分別以10萬元、6萬元交保。

對此，呂捷在臉書發文酸說，「自己做種子、自己散佈、然後自己提告～還一年搞了一千多次！這跟碰瓷有什麼差別？」他也說雖然尊重且保障著作權、智財權，但拿來碰瓷就不妥了。

▲呂捷在臉書開酸林義傑。（圖／翻攝自Facebook／呂捷）

針對此次爭議，林義傑昨（8）日晚間走出檢法警室時澄清，自己沒有違法，「做正義的事情然後被列為嫌疑犯人，我覺得這是很糟糕的事情，我想查水表就查吧，我沒有做什麼壞事」。他在臉書也發布聲明強調，「絕對沒有所謂的『放載點』，也沒有所謂的『釣魚』，更沒有所謂的『獲利千萬』」。

