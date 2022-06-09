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社會 社會焦點 保障人權

上月才批他「混不下去」　林義傑遭搜索！486猛轟：社會的渣

記者朱祖儀／綜合報導

超馬好手林義傑（現名林瀚駩）旗下公司涉及非法包攬訴訟，被依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪約談到案，訊後以20萬元交保。上個月曾批評過林義傑的486先生（陳延昶）也針對此事發文，指出「上次我就覺得這個人怪怪的，果然我沒有罵錯人」，更痛批對方的工作是「社會的渣」。

▲▼超馬好手林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲超馬好手林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

林義傑在2021年7月成立「真相智財顧問有限公司」，今年1月28日將公司負責人改登記為許仁泰。檢警調查發現，該公司猶如著作權蟑螂，會向國外影視公司取得授權，卻沒有透過播放影片等方式營利，而是上網找盜版，並以真相公司名義提告，粗估公司成立至今不到1年，已提告近千件案子，辦案人員批評，真相公司手法比先前被起訴的著作權蟑螂「更惡劣」。檢方複訊後諭令林義傑20萬元交保，許姓負責人及邱姓員工分別以10萬元、6萬元交保。

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

▲486先生開轟林義傑。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

先前曾批評過林義傑的486先生今（9）日稍早也在臉書分享這起案子，怒罵「這種行為存在社會就是垃圾。我們公司也曾被這種蟑螂敲詐過。每個工作都對社會是有貢獻的，但林義傑這種工作根本就是社會的渣」。他也說先前就覺得對方怪怪的，「果然我沒有罵錯人」，現在只等檢調起訴以及法官判刑，希望能把不法所得追訴回來。

上個月基隆2歲童確診猝逝後，林義傑曾痛批政府「有一天我想會有報應」。當時486先生就表示，「我覺得這個人混不太下去了，在台灣，沒有什麼政黨要所以他跑去加入中國國民黨，他這個人殘餘的價值就是它那一點點的名氣」，所以唯一能做的就是對政府開炮。他也說雖然每個人都有發表言論的權利，但林義傑說出這樣的話，「你難道不擔心會有報應嗎？」

▲▼。（圖／翻攝自486先生臉書）

▲486先生上個月就批評林義傑「混不下去」。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

林義傑昨（8）晚走出北檢法警室時澄清，「做正義的事情然後被列為嫌疑犯人，我覺得這是很糟糕的事情，我想查水表就查吧，我沒有做甚麼壞事，也沒有做違法的事情，謝謝大家，不用擔心。」

記者詢問是否覺得秋後算帳？林義傑回答「感覺就是啊，而且我覺得比例原則上是很大的問題，我又不是吸毒犯或是殺人放火，要被用這種方式來對待，我想，做正義的事情沒關係，只要不要做錯事，不用擔心鬼來敲門，我覺得如果要對我的人格有所湮滅，或是對我的生活做很大打擊警告的話，這是很糟糕很糟糕的社會。」

▲▼林義傑聲明。（圖／翻攝臉書／Kevin Lin 林義傑）

▲林義傑於粉專發布聲明。（圖／翻攝臉書／Kevin Lin 林義傑）

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關鍵字：

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