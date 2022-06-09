林義傑在做什麼「合法生意」　他超狂比喻秒懂：賣場試吃被控偷吃

▲林義傑被檢警搜索拘捕。（圖／記者劉昌松攝）

記者曾筠淇／綜合報導

超馬好手林義傑 （現名林瀚駩）因旗下的「真相智財顧問有限公司」涉及非法包攬訴訟，8日被檢警搜索拘捕。對此，圖文創作者蕭瑩燈便在臉書舉例，告訴大家林義傑在做什麼「合法生意」。

檢警調查發現，該公司形同「著作權蟑螂」，涉嫌利用軟體BT上傳電影的下載種子，等有人上鉤後，再根據下載者的IP向檢警單位提告。公司成立不到一年就已提告近千件案子，讓辦案人員批評，這比先前被起訴的著作權蟑螂更加惡劣。

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圖文創作者蕭瑩燈舉了兩個例子，說明「林義傑在做什麼合法生意」。逛一般的大超市時，有些店員會端著盤子提供小分量試吃，如果客人覺得不錯，就願意買單，如果不太確定，則再吃一些。值得一提的是，即便全家人一吃再吃，最後吃飽了卻沒有購買，其實也不會怎麼樣。

接著，蕭瑩燈又說，「BT林義傑模式」則是這樣，如果去逛義傑BT超市，店員除了會邀客人試吃，甚至還會鼓勵整盤端走，把快樂分享給大家。客人會發現，吃得越多、越快，店家又提供得更多、更快，每攤都很佛心，然而要走出超市時，卻會被保全攔下，所有吃過的人都會變成「偷吃者」，倘若不付和解金，便會報警。

貼文曝光後，又有網友回應，「應該修改一下，當下有讓人離開BT超市，但是有另一組人尾隨回家之後，立馬拿出在BT超市大吃大喝的證據，要求不付出翻倍的『和解金』，就會被送辦」。蕭瑩燈則回應，「的確，這樣更貼近」。

該公司的行為被外界視為「著作權蟑螂」，不過林義傑則回應，「我沒有違法」，沒有放載點、沒有釣魚，更沒有獲利千萬，「BT影片下載的種子，只要用Google大神搜尋，就會跑出一大堆，這是眾所皆知的事情」。