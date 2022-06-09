基隆「扭扭姐」擠進車底！詭異蠕動4秒　機智車主一句話逼退

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市仁三路8日疑似發生一起假車禍「碰瓷」事件，一名婦人看到路邊一輛白色轎車臨停，竟仰躺在轎車後輪前，疑似想自導自演敲詐，所幸車主剛好下車買東西，全程目睹婦人舉動，立刻上前機警表示「附近都監視器」，結果婦人一聽馬上起身，默默離去。不過，警方正調閱監視器追查婦人身分，全案依詐欺罪偵辦。

基隆市警一分局延平街派出所8日下午接獲詹姓車主報案，稱仁三路39號前有人意圖「製造假車禍」。警員獲報趕抵現場，但婦人已經離去。

畫面中可見，當時正下著滂沱大雨，婦人身穿粉上衣、灰色短褲、外套和藍白拖，大剌剌地仰躺在一輛白色轎車的後輪旁。過了不久，可能是嫌位置姿勢不夠「真」，婦人還一點一點地挪動身子，試圖更靠近輪胎，但如此詭異的畫面，也不禁引起路人側目。

▲婦人不停蠕動身軀，把自己塞進轎車底下，詭異行徑全被旁人用手機錄下。（圖／翻攝自記者爆料網）

詹姓車主指出，他把轎車臨停在仁三路，並開啟警示雙黃燈，隨後下車買東西，不料後來要返回車上時，看到一名婦人倒臥在自己轎車後方，疑似想製造假車禍。

當下詹姓車主立即上前，告訴婦人「這附近都監視器」，準備報警處理。婦人聞訊起身，隨後一言不發離去。

警方表示，目前已調閱監視器畫面，將傳訊婦人到案說明，若故意製造假車禍詐取和解金，恐涉及《刑法》第339條詐欺罪嫌，全案偵辦中，也呼籲民眾若遇到類似情形，可立即撥打110請警方到場處理，保障自身權益。