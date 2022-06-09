當街玩鳥還不夠！噁男燈照「小弟弟」　投影車窗大演「皮影戲」



▲苗栗一男子停車在加油站附近，以用燈光照射生殖器，將其投影在車窗上塑膠板的方式，公開用下體表演「皮影戲」。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗邱姓男子於去年停車在加油站附近，竟拉下副駕駛座車窗後，特地在駕駛座車窗上夾一個塑膠板，以燈光照射自己的生殖器，投影在塑膠板上，公開用下體玩起「皮影戲」，經加油站員工報警，苗栗地院發現邱男過去也有2次公然猥褻前科，處他徒刑3月，可易科罰金9萬，全案還可上訴。

判決書指出，邱男在去年11月6日早上7時許，將駕駛的小貨車停在玉泉加油站附近，把副駕駛座車窗搖下後，坐在駕駛座上撫弄生殖器，並特地在駕駛座車窗上夾一個塑膠板，再拿燈光照射自己的生殖器，投影到車窗上的塑膠板，彷彿在玩「皮影戲」，詭異的猥褻舉動被加油站員工目睹，連忙報警處理。

全案審理時，雖然有監視器與證人佐證邱男全部犯罪事實，邱男仍從頭到尾否認犯行，不過苗栗地院發現，邱男於2010、2013年間曾二度因公然撫弄生殖器，被判公然猥褻，並在去年8月剛易科罰金執刑完畢，才過2個多月竟又再度犯案，顯見其刑罰感應力薄弱，有再加重量刑之必要，審酌邱男以務農為業、經濟狀況小康等生活狀況，依犯公然猥褻罪，處邱男徒刑3月，可易科罰金9萬，全案還可上訴。