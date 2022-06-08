苗栗+1687！居隔7232人　陪病探病急診篩檢標準放寬

▲苗栗縣政府衛生局今天公布新增1687例新冠肺炎本土確診個案，目前居隔人數達7232人。（苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣政府衛生局今天公布新增1687例新型冠狀病毒病，COVID-19本土確診個案，其中男性815人、女性872人，年齡分布1歲以下至94歲，而目前居隔人數達7232人。

苗栗縣政府衛生局指出，中央新建置「自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明（PBBS）系統」提供5月1日至5月25日確診者，曾填過確診者自主回報系統者，皆可到系統上修補親友資料，並可直接下載居隔證明書，上限為10人，開放到6月20日。

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為兼顧防疫量能與有效風險控管，並配合「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」修訂，中央調整「醫院因應COVID-19醫療應變措施」之已解除隔離確定病例得免除篩檢條件。

調整內容如下：

一、確定病例符合解除隔離條件，且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內者，得免除篩檢。

二、住院病人、陪病者、探病者、急診留觀24小時以上之病人及其陪病者、醫療照護人員、採檢人員等篩檢措施，若本身為確診者已解隔，且符合「距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除相關之入院篩檢及定期篩檢，惟實施日期尊重各醫院公告辦理。

▲苗栗縣政府衛生局今天公布新增1687例新冠肺炎本土確診個案，年齡分布1歲以下至94歲。（苗栗縣政府提供）