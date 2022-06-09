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大陸 大陸焦點 特派現場

陸遊戲版號有望恢復常態發放　但多家獲批公司「撐不下去」已轉型

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲騰訊所研發的手機遊戲《王者榮耀》。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國產網路遊戲版號一度停發8個月，至今年4月重新恢復發放，但5月又停發，直到6月7日才又再次發放，共有60款遊戲獲批。業內人士認為，遊戲版號發放有望恢復正常，但不確定間隔，有可能改成隔月發，發放數量也可能較過去都少。

根據《澎湃新聞》報導，業內人士普遍認為，版號有望實現常態化，一位遊戲公司內部人士指出，「感覺此次發放版號後續影響不大，就是正常恢復了，相比往年發放數量依舊較少。」

另一位遊戲公司高管也說，「目前不確定的只有間隔，有說法是每個月發，也有說隔月發的。」

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

根據統計，今年以來共計下發105個版號。而2017年版號累計發放數量為9368個，2018年為2064個，到2019-2020年，版號數量則分別為1570個和1405個。在2021年，過審的遊戲版號數量僅755個，版號數量呈現明顯的逐年降低趨勢。

此次獲批的遊戲廠商包含了米哈遊、盛趣遊戲、完美世界、波克科技、英雄互娛等。值得注意的是，作為大陸遊戲兩家龍頭，在今年4月份和6月份發放的兩批次版號中，均未有騰訊、網易旗下遊戲出現。

這兩批獲得版號的企業中，大廠佔比不高，大部分為中小企業。此外，也有不少5月份獲得版號的遊戲公司已經提前調整和轉型，如深圳市千智互動網絡科技有限公司旗下《智力彈球》獲發版號，根據天眼查APP顯示，該公司已於3月7日被註銷。

還有3間獲得版號的遊戲公司已經轉型，包含《攻守戰爭》運營方杭州電鰩網絡科技有限公司官網已無法打開；《影業夢想家》運營方北京藍鼠網絡技術有限公司官網轉型知識付費；《劍與魔龍》運營方武漢二十三信息技術有限公司官網則轉型資訊發布和招聘網站。

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