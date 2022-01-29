小亮哥夫妻遭冒名坑金主　小舅子騙局被拆穿認罪輕判

▲資深藝人小亮哥（左）與妻子林姿佑（右）遭小舅子連累，被當成詐欺共犯，幸好檢方查明清白。（圖／記者林彥君攝）

記者黃哲民／台北報導

資深藝人小亮哥夫妻2018年遭妻舅林俊名冒用名號，在外坑騙2位金主投資遊戲公司300萬元，不但還不出錢，還驚傳小亮哥夫妻疑找「社會人士」幫喬債的插曲，檢方查明小亮哥夫妻幫還錢卻無辜被拖下水，僅起訴林男涉犯詐欺取財罪嫌，台北地院審酌林男認罪無前科、已全數賠付2位金主，輕判林男2年徒刑、緩刑4年，可上訴。

林俊名原為优億數位科技、优戲數位娛樂2家公司負責人，但他經營不善，長期積欠員工薪水，更籌資困難而債臺高築，不料他為了吸引當時香港老行家代理商周書正投資，2017年9月隱匿當時自身債信已極度不良，向周男謊稱公司有貨款在國外、需資金周轉，請周男先借他150萬元應急，並開同額支票擔保。

周男信以為真、如數借款給林男，同年12月間又信任林男說詞，再借給林男50萬元，林男更開立面額100萬元的本票擔保，但周男隔年（2018年）2月，試圖兌現其中1張面額100萬的支票但跳票，聯繫林男出面解決，林男卻人間蒸發。

周男察覺受騙，2018年3月找民代陪同開記者會，指控林男利用姊夫小亮哥夫妻之名騙錢，林男還找小亮哥夫妻跟他談合作代理AKB48周邊商品，以及其他與「AKB48偶像咖啡廳」的相關投資，又吹噓公司研發的遊戲上市，會請小亮哥夫妻代言、必定大賣，結果都是騙局。

此時另1位吳姓金主出面控告林男詐欺，指林男在2017年3月向他謊稱优戲公司研發手機遊戲事業，已聘曾任日本SONY娛樂公司SCE亞洲總裁安田哲彥擔任董事，陣容堅強、前景看好，他因誤信而借款100萬元給林男，不料事後發現根本沒有日本SCE團隊加入，安田哲彥更不是优戲或优億公司董事，錢也拿不回來。

周男告小亮哥夫妻與林男涉聯手詐騙，小亮哥反控周男也涉嫌詐欺，不過周男已獲不起訴。整起事件一度驚傳小亮哥夫妻找「社會人士」代為喬債，檢方查出小亮哥夫妻幫林男償還50萬元，沒參與也不清楚林男公司的財務狀況，將夫妻倆不起訴，林男隱瞞負債上千萬元實，更提不出籌設AKB48偶像咖啡店或邀請日籍團隊加入公司營運的證據，被起訴涉犯詐欺取財罪嫌。

北院審理時，林男全部認罪，籌錢還清周男與吳男2人，吳男同意原諒。法官指林男詐騙行為很不可取，但已有悔意且無前科，目前受僱從事電子商務平台業務，須扶養父母與年幼子女，依2個詐欺取財罪合併判刑2年、緩刑4年，可上訴。