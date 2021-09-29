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社會 社會焦點 保障人權

11歲童瘋「吃雞」手遊刷卡砸1.8萬　家長氣炸吉了！遊戲商吐款

▲信用卡,網路銀行,銀行,網銀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市11歲孩童因喜歡玩手遊，拿大人信用卡盜刷了1萬8540元買點數，家長向遊戲商提告要求退款。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名11歲孩童因迷上俗稱「吃雞」的遊戲《絕地求生》，竟偷拿大人信用卡1天內狂刷7次、砸1萬8540元買遊戲點數，家長察覺後立即停卡，同時連繫遊戲商請求協調退款，被拒絕後家長提出「買賣契約無效」訴訟。台北簡易庭認為，家長監督懈怠須負3成責任，判遊戲廠商應退還1萬2978元。

家長主張，小朋友在未經同意下於去年12月5日持信用卡消費7筆購買點券，在同年月21日察覺後連絡遊戲商請求協調退款遭拒，家長認為絕地求生在網路商店中載明分級為17歲以上，卻未設置安全機制，導致未足12歲的孩童下載容易，經實測創建新帳號只需要1分鐘，想請求退款卻困難重重。

家長認為，未滿12歲孩子刷卡屬限制行為能力之人，況且遊戲點數並非日常生活所需物品，需經過法定代理人承認或允許才開始為有效，而且在家長發生孩子在網路遊戲盜刷後，也立即向銀行停卡，對此認為這樣的買賣是不成立，遊戲廠商得退全額。

▼11歲孩童偷使用家長信用卡盜刷購買遊戲點數。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼手機遊戲（圖／取自免費圖庫pixabay）

遊戲商提出抗辯，遊戲平台註冊過程嚴謹，註冊時需透過手機或E-mail認證，對此才會判斷孩童帳號為正常用戶，況且，遊戲登入頁面與註冊帳戶時均明訂遊戲分齡分級規定，需使用者同意才能創建角色，同時當遊戲下載後，遊戲登入頁面都有明訂遊戲分齡分級規則，在使用者註冊帳戶和登入遊戲時，也有相關規章未滿13歲不得開設帳戶及使用任何授權項目。

遊戲商進一步強調，消費者消費過程中，相關儲值及驗證機制都是由Google平台進行，且Google本身在消費機制上十分嚴謹，如消費者想使用信用卡進行消費，則需要完整卡號及相關資訊，且在每次消費時都輸入該Google帳號所綁定之密碼，經查證孩童消費過程中都使用信用卡，故認卡由孩童持有或是已取得法定代理人的允許。

法官認為，家長未妥善保管自身的信用卡，讓小朋友有機會獲取信用卡訊息，未能妥善監督未成年人遊玩與身份不符的遊戲，應擔此事30％責任，判遊戲廠商應退還1萬2978元。

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