睽違8個月！陸恢復發放「遊戲版號」　手機遊戲佔近9成

▲大陸遊戲版號恢復發放，手機遊戲佔近9成。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

相隔8個月後，中國大陸國家新聞出版署恢復國產遊戲版號核發，共有45款遊戲獲得版號。消息公布之後，沉寂已久的遊戲股12日全面上漲，包含游族網路、冰川網路，以及大晟都以漲停開盤，中概遊戲概念股也逆市走高。

大陸國家新聞出版署的網站顯示，此次審通過審批的遊戲共有45款，包含5款桌機遊戲、39款手機遊戲，以及1款Switch遊戲。

版號相當於遊戲產品上線運營的「通行證」，在遊戲行業，版號發放問題一直備受關注。事實上，遊戲圈11日就已經開始流傳多款遊戲重新獲得版號的消息，消息正式公布後，也很快在遊戲圈引起大量討論。

業內人士透露，主要遊戲公司目前均有產品在申請版號，今年以來，部分重點遊戲的上線計劃受到審批的影響有所延遲，「版號恢復後，遊戲公司可以加速上線新產品，市場上新遊戲缺乏的狀況將逐漸緩解，玩家也可以享受到更多優質遊戲。」

受利消息刺激，大陸遊戲股12日全面上漲，包含冰川網路、游族網路、大晟文化都以漲停開盤，中青寶、吉比特、三七互娛等上漲超過7%。另外，中概遊戲概念股也逆市走高，嗶哩嗶哩漲7.23%，網易漲2.12%。