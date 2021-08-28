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陸手遊台詞出現「瘟疫」審核不過　全改成「痔瘡」後成功上架！

▲▼陸手遊台詞出現「瘟疫」審核不過　全改成「痔瘡」後成功上架！。（圖／翻攝微博）

▲皇子蕭遠的台詞不斷提及「痔瘡」，讓玩家相當錯愕。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網友近日發現，有遊戲公司疑似為了讓手機遊戲能順利通過審查上架，竟將劇情對白內的「瘟疫」，全部改成「痔瘡」，導致本來應該很嚴肅的劇情，出現了「我住的小山村，爆發了一場痔瘡」「得了痔瘡的人只能靜靜等死」「人心比痔瘡更可怕」等令人哭笑不得的台詞。

該款遊戲名為《時空戀結》，是結合了模擬戀愛的少女換裝小遊戲，玩家扮演一名現代少女，穿越時空，邂逅了古代的帥哥。

不過，有網友卻發現，遊戲內皇子蕭遠的對白非常奇怪，不斷提及「痔瘡」，說出了諸如「12歲的時候，我住的小山村，爆發了一場痔瘡。」「得了痔瘡的人，等於宣判了結果，只能靜靜受折磨等死。」「那段時間得了痔瘡，渾身不舒服。」「犧牲自己和孩子，也一定要讓皇子痔瘡好起來。」「人心比痔瘡更可怕」等讓人哭笑不得的台詞。

▼自稱曾參與研發的網友解釋緣由。（圖／翻攝微博）

▲▼陸手遊台詞出現「瘟疫」審核不過　全改成「痔瘡」後成功上架！。（圖／翻攝微博）

▲▼陸手遊台詞出現「瘟疫」審核不過　全改成「痔瘡」後成功上架！。（圖／翻攝微博）

網友發文指出，蕭遠的台詞明顯出現了錯誤，因為得「痔瘡」不太可能死人，而且只要把台詞內的「痔瘡」改成「瘟疫」，蕭遠的對話就沒有問題了。

這起事件很快在微博上引起熱烈討論，並有一名自稱曾參與遊戲研發的網友留言表示，「會改叫『痔瘡』，是因為『瘟疫』審核不過，故意改的，但確實沒想到給社死（社會性死亡）了。」「我本人絕對絕對絕對沒有痔瘡！」「沒想到這遊戲真的有人看劇情啊！」

▼皇子蕭遠的「痔瘡」台詞大集合。（圖／翻攝微博）

▲▼陸手遊台詞出現「瘟疫」審核不過　全改成「痔瘡」後成功上架！。（圖／翻攝微博）

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