好市多「神級冰淇淋」重出江湖！他一次狂搬20盒回家：很怕買不到

▲原PO直接搬20盒冰淇淋回家。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣，不時還會推出限定商品，吸引不少民眾前往購買。一名網友透露，去年好市多曾推出一款「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」，但一直缺貨，今年這款商品重新上市，他隨即到店內搬了20盒回家，「一次買起來可以撐完這個夏天了」。不少人看到後，也紛紛回應「好吃但很罪惡！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，去年夏天在好市多搶到2盒「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」後，一直處於缺貨狀態，這次出發前先詢問客服問庫存數量，得知還有300多盒就直接衝到店內搶購。不過他到了現場卻發現冰櫃內沒有想要的口味，「求助賣場人員幫忙找貨，然後直接搬了20盒回家」，直說真的很怕買不到，但現在買完終於可以順利度過這個夏天。

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不少網友看到PO文後，紛紛表示「好誇張喔」、「20盒…你家冰箱好大」、「這好吃！我是最近去都看到它，反而藍色都沒看到，自己烤鬆餅挖一球夾進去很棒」、「這個加在無糖紅茶裡超棒」、「每次去都會去冷凍櫃看來了沒。昨天老公自己去，看到之後馬上搶3盒回來，讓我過夏天」、「留給別人買一下吧～我們都買不到」、「真的很缺貨，上次才搶到最後一盒，藍色橘色真的都很難買到」。

▲也有其他網友喜歡藍色款。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

另外也有人大推原味的藍色款，「還是喜歡藍色的，比較百搭，加莓果、加可可粉、加碎餅乾、加果醬，想變什麼口味都可以」、「蜂蜜較甜，我愛藍盒+冷凍藍莓／草莓／芒果／桑葚都超好吃」、「藍色+抹茶粉=好吃的抹茶冰淇淋」、「我喜歡藍色款+咖啡凍」。