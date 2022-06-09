老婆奪命Call「靠3個字」讓他買爆好市多！萬人閃瞎：100分好老公

▲老婆表示，每樣東西都「很重要！」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「安太座安好安滿！」一名人夫透露，每次去好市多，自己就像小蜜蜂般，一邊狂接電話，一邊尋找老婆想要買的東西，「不知不覺，推車裡『很重要』的商品就有這麼多，哪次來好市多，不是滿載而歸的回家？」文章曝光後，萬人見「3個字」秒炸共鳴，紛紛羨慕笑讚「「重點在於...老婆說得都很重要！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》自嘲，「如果你在好市多看見一名男子購物時神情慌張，用急促的口吻講電話，那個人87%是我！」

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原PO哭笑不得直呼，最近奉老婆大人命令，前往賣場採購生活用品，結果電話頻頻響起，電話那一頭就是老婆本尊，表示「蘇打粉有折價，這一定要買，『很重要』！」

掛完電話後，原PO加快腳步去尋找蘇打粉，怎料東西才放到購物車，老婆又急來電直呼，「漢堡排奶油蘑菇飯，最近的新品，也買一盒回來，『很重要』！」

就怕有接不完的電話，原PO表示「這次我選擇不掛電話了，我有預感還會再接N遍」，果然老婆又說話了，「約克夏奶茶和黃抹布需要補貨，『很重要』！」

原PO呆站原地，看著購物車越來越滿，頓時讓他懷疑人生，「不知不覺，推車裡『很重要』的商品就有這麼多，哪次來好市多，不是滿載而歸的回家（錢包以外）。」最後原PO也只能認命直呼，「安太座安好安滿，路人一定覺得我很忙，買啦哪次不重要！」

▲文章引發萬名網友共鳴 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，引發1.7萬名網友噴笑，並大讚原PO是好男人的典範，「重點在於...老婆說得都很重要（螢光筆畫起來）」、「很懂生存的真男人～安好太座順利一整年」、「我們都用賴，直接現場連線」、「找對好老公『很重要』」、「不要接電話 （很重要）」、「真好～我不敢交代隊友買東西，因為買回來的有很大機率是錯的」、「錯了神情慌張講電話的還有我老公（你不孤單）」、「這是最新型的線上即時下單系統嗎」、「這是先生去Costco的標準動作」。