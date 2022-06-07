好市多買整車5000多？「范范」批美國吸金　內行1算式讓她急刪文

▲這一整車好市多商品要價5千餘元，女網友覺得太貴了。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣，不時還會推出限定商品，吸引不少民眾前往購買。但一名女網友「范范」卻抱怨，自己買了一整車的商品，竟要花到5000元以上，還說「美國在台灣大量吸金」、「情願吃大陸的」等話。文章一出隨即被專業網友打臉，算出整車商品只要2千多元，目前原PO已經將文章刪除。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，好市多賣的食物越來越貴，水蜜桃一盒就要699元，一整車的食物加起來要花5000多元才能帶回家，不禁感嘆快吃不起了，還說「美國在台灣大量吸金！若是開放大陸的，價錢合理，情願吃大陸的！」

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▲「范范」發文抱怨好市多太貴。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

不過文章一出隨即被網友罵翻，「嫌貴就別吃，直接移居去中國吃好吃滿不好嗎？」還有人直接將推車上的商品價錢全數列出來，發現加起來也才2193元，忍不住嘲諷說「丞相，逆風了」。原PO似乎抵擋不住網友的謾罵，最後決定將文章刪除，目前也已經找不到該帳號。

▲網友打臉「范范」的說法。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

但文章內容早已被截圖且大量轉載，Icu醫生陳志金也分享，表示「要小心，到處都會有這樣的造謠，可能也是認知作戰」，認為有人故意貼文抱怨，疑似想要帶「美國吸金，為何不買中國貨？」的風向，結果卻被人打臉，「還是有高手會識破的」。