好市多牛奶漲價「味道還變淡」　鐵粉再揪1缺點失望：以後不買了

▲原PO到好市多買牛奶。（圖／翻攝自臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

記者施怡妏／綜合報導

逛美式賣場好市多（Costco）時，不少人的購物車上都放有兩瓶科克蘭牛奶，該品項CP值高，還一度因缺貨得限購，不過現在2瓶一組的牛奶要價269元，原本是229元，漲了40元，引起網友不滿，又有網友指出，不僅漲價品質還變差，「喝起來味道變淡了」。對此，不少網友也狂點頭，「保存期限也變長了」。

一名網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，日前到好市多逛街，發現熱銷的牛奶架上還有很多貨，買回家後超失望，「漲價就算了，還變淡了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少鐵粉也直呼「真的淡了」，「原來真的有變淡啊，我還以為是我自己味覺的問題」、「難怪我上次買，我兒子女兒不太喝，還說我覺得新家牛奶不好喝，我想說不就一樣，結果是真的」、「我媽媽也說很淡，像水一樣」、「物以稀為貴」、「我也有同感，且有點奶粉泡的味道」。

▲許多網友也認為喝起來變淡了。（圖／翻攝自臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

另外，也有網友發現，保存期限變長了，質疑牛奶不像以前那麼新鮮，「保存期限真的變長了，5月20幾號買的，可以放到7月初」、「期限變長是真的，我6/5買的，期限到7/26」、「時間會沖淡一切」。

不過也有網友表示，有點稀是正常的，「牛奶的產季是冬天、夏天是非產季，但是市場需求卻是相反的、一般是夏天會產量不足而且現在天氣熱會影響乳牛食慾、有點稀是正常的代表它沒再加其他（奶粉、乳化劑等）反而天然」、「夏天跟冬天的牛奶，口味上本來就會有差異，如果一年四季味道都一樣，那就有問題了，搞不好是假奶」。