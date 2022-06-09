好市多鎮店烤雞驚藏「隱藏秘密」！會員見2組數字傻眼：今天才發現

▲好市多烤雞、雞腿價差近1倍。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）賣的東西五花八門，其中熟食區的美式大烤雞和烤雞腿更是一直受國人喜愛。一名網友近日在逛賣場時，意外發現烤雞「隱藏秘密」，直呼「今天才發現！」文章一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在經過熟食專區時瞄了一下價格，結果發現整隻烤雞價格是189元，而8入烤雞大腿則是329元，價差接近1倍，讓他相當意外，好奇「是一直都差1倍嗎？還是曾經有價格差不多的時候？特價時？」

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原PO坦言，他一直以為整隻雞和8隻腿是一樣的價錢，「媽媽還跟我說，哇一樣錢那當然還是買8隻腿比較方便…今天才發現，他們價格差1倍？」貼文曝光後，許多網友也紛紛留言，「雞腿是每隻雞的精華，比較貴是正常的」、「菜市場處理好的雞腿也比整隻雞貴」、「一直都是腿比較貴」。

另外也有網友直呼，雖然腿比整隻雞貴，但仍願意買單，「還是可以接受的，一大隻雞腿大概40多一點，很划算」、「去市場買生的大雞腿就100多元很貴了，好事多算便宜的」、「一隻雞只有兩條腿，一份有8隻，等於有4隻雞，划算吧」、「40幾元一支烤好的雞腿已經很佛心價了，肉攤上生雞腿一支少說也要60元」。

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