北韓今年試射飛彈超級噴錢！　他驚：竟相當每人接種1劑輝瑞疫苗

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年1月以來軍事動向頻繁，不僅試射飛彈高達18次，甚至還計畫進行第7次核爆試驗，目前只差最高領導人金正恩一聲令下就可進行核試。南韓國防研究院指出，北韓今年進行的前17次試射，其試射的33枚導彈費用竟高達4至6.5億美元，換算下來至少可供每一位國民接種1劑輝瑞新冠疫苗。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓國防部轄下的研究機構「韓國國防研究院」（KIDA）進行數據統計，指出北韓今年所進行的17次試射共發射33枚導彈，包含發射6枚洲際彈道飛彈（ICBM）、1枚中程導彈火星-12型、北韓版「伊斯坎德爾」KN-23等短程導彈26枚，其中還發射包括5枚被稱為怪物級的世界最大ICBM火星-17型，以及曾於2017年11月發射的火星-15型1枚。

▲金正恩曾親自督導飛彈試射，不過北韓今年試射導彈的費用竟可讓每位國民接種1劑新冠疫苗。（圖／路透社）

韓國國防研究院推算今年北韓17次試射所需消耗的費用為4億至6.5億美元，其中包括材料費（50至80%）、人事費用（10至30%）、其他費用（10至20%），而若換算試射每發導彈的費用，試射每發ICBM約需250至375億韓元、中程導彈每發為125至375億韓元、短程導彈則為38至63億韓元。

報導指出，過去南韓軍是與情報機構雖然在每逢北韓進行導彈試射、核武試爆時便對外公開其費用估算，不過文在寅政府5年來卻從未對外公開費用估算。

還有部份軍事專家估算北韓試射每枚洲際彈道飛彈的費用，表示每枚ICBM的推進藥（發射藥，或稱裝藥）消耗125億韓元、引擎消耗60億韓元、誘導裝置消耗1億韓元、火箭體消耗30億韓元、其他則消耗50億韓元，共計266億韓元。

南韓軍人出身的國會議員申源湜（신원식，國民力量）引述該份統計資料，他表示北韓在軍事領域上耗資甚鉅，光是今年進行飛彈試射的費用，若以輝瑞疫苗每劑20美元換算，可以購買約2000萬至3250萬劑，剛好可以供人口數2570萬的北韓每人接種1劑。

▲北韓試射的洲際彈道飛彈「火星-17型」可攜載核彈頭。（圖／達志影像／美聯社）

至於北韓今年面臨嚴重乾旱，糧食供給恐將面臨不足。申源湜表示，北韓17次試射導彈所消耗的費用，若以平壤市場糧食（稻米）的價格換算，約可購買51萬至84萬噸，恰巧補足美國中情局（CIA）所評估的今年86萬噸缺糧。

另外，北韓從昨（8）日起召開勞動黨中央委員會第8屆第5次全員會議，由金正恩主持，外界預估在為期數天的議程內，可能包含平壤當局向南韓、美國釋出的外交訊息，甚至不排除包括指示何日進行核試。

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