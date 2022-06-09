今天衝了！頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

▲頂呱呱限時4天祭出「1元呱呱包」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」宣布祭出「1元呱呱包」優惠活動，即日起限時4天凡購買任一超值套餐，即可用1元銅板爽吃呱呱包1個，驚喜加菜公告，速食控可把握機會吃；另，繼光香香基今（9）日也有限時1天「「田字薯餅免費吃」，凡姓名對中1字即可憑身分證免費吃薯餅1份。

▲呱呱包限時加購價只要1元。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

頂呱呱幫加菜了！即日起至6月12日連4天祭出「1元呱呱包加購」活動，期間凡購買任一超值套餐，即可用1元爽吃呱呱包1個，每組套餐限加購1組，肯定要怒吃一波。頂呱呱的呱呱包是人氣經典品項之一，將香菇糯米飯塞進雞皮中再下鍋油炸，香氣十足的罪惡滋味可是深受大批鐵粉喜愛。

▲繼光香香雞全新炸物「田字薯餅」、「香香三角骨」開吃。（圖／業者提供）

另，繼光香香雞今（9）日開賣全新炸物「田字薯餅」、「香香三角骨」，並於今日祭出限時1天「田字薯餅免費吃」活動，凡姓名中帶有田字者（含部首），於台北西門店、台中中山旗艦店、高雄義享專櫃3大指定門市出示身分證，即可免費吃田字薯餅1份，每店限量前20名免費、送完為止。

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