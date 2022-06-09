朱立倫指「九二共識」創造性模糊　國台辦：要保持頭腦清醒

▲朱立倫訪問美國。（圖／國民黨提供）

記者蔡儀潔／北京報導

國民黨主席朱立倫在訪美期間，稱「九二共識」就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」。對此，國台辦今（9）早回應，「九二共識」不容任意扭曲，在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，「把握正確方向。」

國台辦發言人馬曉光今日指出，「台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦，不需假手外人。」

他接著表示，中國共產黨是以為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為自己初心使命的政黨，已經走過了一百年的光輝歷程，「人民和歷史已經作出正確的評判。」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

馬曉光指出，「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，雙方函電往來中都清晰表明瞭堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，白紙黑字清清楚楚。

他指出，在「九二共識」的基礎上，兩岸雙方開啓了協商談判，開闢了兩岸關係和平發展道路，中國共產黨和中國國民黨也開展了交流合作，為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定作出了貢獻。

「『九二共識』不容任意扭曲」。馬曉光強調，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸關係日趨緊張，「希望島內任何致力於發展兩岸關係、維護台海和平穩定的政黨、團體和人士，在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，把握正確方向，放遠眼光，站在歷史正確一邊，而不是相反。」