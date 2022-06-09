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俄軍毀滅性砲擊北頓內茨克！　烏軍：恐不得不撤退

▲▼ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

▲烏東重鎮北頓內茨克快被俄軍猛烈炮火夷平，多處已成廢墟。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）8日表示，在經過激烈巷戰以及俄軍恢復24小時無間斷砲擊後，北頓內茨克州如今大部分已經在俄軍控制下，烏軍將可能不得不撤退，鄰近的另一個重鎮利西昌斯克（Lysychansk）也因砲擊猛烈蒙受巨大破壞。

綜合外電報導，蓋戴在通訊軟體Telegram上表示，俄軍現已控制北頓內茨克大部分地區，「我們仍掌控著工業區，沒有俄軍進到那裡去。只有城市的街道仍在爆發激烈巷戰。」

蓋戴表示，「俄軍看到什麼都開火，他們正在用坦克和大砲摧毀北頓茨克的所有房屋建築。他們也對工業區開火，但戰鬥仍在進行中，我們的弟兄仍在街頭奮力抗戰。」

莫斯科當局7日表示已「全面掌握北頓內茨克住宅區」，烏軍仍控制工業區和周邊聚落。

北頓內茨克和利西昌斯克2個工業重鎮隔河而建，是烏克蘭在盧甘斯克州最後的2個據點。烏軍一度反攻並聲稱重奪北頓內茨克50%的地區，但隨著俄軍再次不間斷大量砲火轟炸，蓋戴先前也坦承烏軍恐怕不得不撤退。

目前利西昌斯克仍在烏軍的全部掌控下，但正遭受俄軍的「強力和毀滅性」的空襲轟炸，蓋戴指控俄軍刻意針對醫院和人道救援設施進行轟炸。

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