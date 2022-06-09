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澤倫斯基：戰爭衝擊全球　中國應發揮對俄影響力

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基再次點名中國，希望其對俄施壓促使終戰。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦8日專電

烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄烏戰爭對全球構成威脅，甚至不排除導致世界大戰，任何國家、尤其是大國領導人都應正視事態嚴重性；中國能對俄羅斯發揮影響力、使其止戰，這對烏克蘭而言很重要。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日視訊出席英國「金融時報」（Financial Times）舉行的「全球會議室」（The Global Boardroom）活動，接受該報創刊超過130年來首位女性總編輯哈拉夫（Roula Khalaf）專訪，並接受線上聽眾提問。

中央社記者及部分聽眾針對中國在俄烏戰爭的角色提問。哈拉夫綜合詢問澤倫斯基，如何讓中國、印度、巴西、南非等國加強支持烏克蘭，他是否曾經或有意願與中國領導人直接對話，敦促中方對俄施加影響力。

澤倫斯基回應，他「對此十分有興趣」。他希望能「團結世界」，也想了解中國領導層和民眾的立場，這對烏克蘭而言十分重要。烏克蘭也必須確保中國不會支持俄羅斯。

澤倫斯基提到，他理解西方與中國之間存在利益分歧，但這場戰爭威脅的是全球社會與文明。

哈拉夫詢問澤倫斯基對「勝利」的定義。澤倫斯基指出，對烏克蘭而言，這是爭取「獨立」與「自由」之戰，獨立意味奪回「所有」領土、恢復領土完整，以及確保主權不被侵犯。

在此前提下，澤倫斯基說，重新掌握2月24日俄羅斯全面入侵前烏方所控制地區是重大、但「暫時」的勝利。

澤倫斯基指出，在戰場上獲勝才叫「勝利」，了結戰爭則需透過談判。他準備好與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）直接談判；除了蒲亭，與俄方任何其他人談都沒有意義。

至於戰事似乎陷入膠著，澤倫斯基說，烏克蘭需要更多軍事支援以及各國持續落實並強化制裁，同時「不能有任何在烏克蘭背後進行的討論；特定國家也不能期待烏克蘭讓步，或等著看烏克蘭被經濟崩壞、基礎建設受創、財政赤字拖垮，因此願意妥協」。

他反問，戰爭發生在烏克蘭境內，停火條件怎麼可以不顧及烏克蘭及其領導人的立場。

他強調，烏克蘭已折損太多生命，不可能輕易讓出領土；各國應透過軍援、制裁等協助確保烏克蘭的對俄談判優勢，迫使俄方上談判桌且不得發出任何最後通牒。

俄烏戰爭全面爆發以來，烏克蘭方面持續要求西方儘快提供足夠數量、符合需求的武器，但西方雖然一度展現空前團結，實情是武器運交屢有「雷聲大、雨點小」的情況，速度、數量和性能都與樂觀評估差距甚大，部分歐洲國家更是不願「挑釁」、「激怒」俄羅斯。

哈拉夫詢問，澤倫斯基曾提到部分國家對他施壓，要他接受無法接受的停戰方案，這是哪些國家、它們的具體要求又是什麼。

澤倫斯基不願點名相關國家，但提到部分國家言詞上支持烏克蘭，同時卻試圖削弱對俄制裁力道，以免企業利益受損。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前呼籲西方「不要羞辱俄羅斯」。澤倫斯基指出，有些人想扮演領導角色，為此不需「認為自己是」領導人，而是在行動上就必須像個領導人。

澤倫斯基提到，他目前完全看不到促成戰爭結束的先決條件；事實上，現行制裁不僅有漏洞、未能有效影響俄羅斯的侵略立場，俄方甚至有餘裕規避制裁，並在這方面有斬獲。

當俄羅斯自2014年起即與烏克蘭交戰，並占領烏克蘭領土、殺害烏克蘭人，澤倫斯基說，他真心不懂何謂「羞辱俄羅斯」。

他說，參與調停的馬克宏對2014年起旨在促成俄烏停火的明斯克談判進程有深刻了解，也深知俄方未能履行約定；俄羅斯持續破壞停火和換俘工作，馬克宏「所謂的羞辱，到底是什麼」。

澤倫斯基指出，烏克蘭港口遭俄軍封鎖，無法對外運送穀物、葵花油等農產品，同時俄羅斯卻能運出偷取的烏克蘭糧食作物。

澤倫斯基提到，戰爭造成的糧食危機影響範圍恐擴及亞、非、歐洲；飢荒導致的移民潮勢必衝擊歐洲。烏克蘭已向聯合國提出解決方案，希望國際社會能協助建立海上安全運輸通道、供俄羅斯以外的所有國家使用，並確保俄軍不對烏克蘭港口開火。

糧食出口問題僅能透過國際管道解決，澤倫斯基指出，作為交戰方，烏克蘭無法與俄羅斯就相關問題達成協議，雙方已不存在任何信任基礎。

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