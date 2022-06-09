烏克蘭議員感謝台灣：制裁俄羅斯「取得晶片」　這非常重要

▲烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）。（圖／取自Facebook／Inna Sovsun）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭已超過100天，烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）近日在推特上，發文感謝台灣對俄羅斯實施經濟制裁，限制取得晶片，這對非常重要。

索夫桑在推特發文表示，台灣因為俄羅斯入侵烏克蘭，對俄實施制裁，禁止對俄羅斯與白俄羅斯出口晶片。

索夫桑強調，這非常重要！因為台灣有最先進的晶片生產技術，現在俄羅斯已經沒辦法取得晶片，「謝謝各位朋友，烏克蘭愛台灣」。

Taiwan has imposed new sanctions on #Russia because it invasion of #Ukraine. They banned the export of chips to Russia and Belarus. This is very important because #Taiwan produces the most advanced technology chips. Now, Russia will be left without it.

Thank you, friends — Inna Sovsun (@InnaSovsun) June 2, 2022

網友回應表示，「勇敢的台灣」、「台灣知道有一個大混蛋鄰居是什麼感覺」、「很好，這代表對世界上其他地區，可以獲得更多晶片供應。雙贏！」、 「我們應該承認台灣是一個主權獨立國家」、「科技和經濟的孤立，這是一個緩慢的過程，但可以有效擊破敵人」。

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