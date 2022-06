烏克蘭議員感謝台灣：制裁俄羅斯「取得晶片」　這非常重要

▲烏克蘭國會議員索夫桑(Inna Sovsun)。(圖/取自Facebook/Inna Sovsun)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭已超過100天,烏克蘭國會議員索夫桑(Inna Sovsun)近日在推特上,發文感謝台灣對俄羅斯實施經濟制裁,限制取得晶片,這對非常重要。

索夫桑在推特發文表示,台灣因為俄羅斯入侵烏克蘭,對俄實施制裁,禁止對俄羅斯與白俄羅斯出口晶片。

索夫桑強調,這非常重要!因為台灣有最先進的晶片生產技術,現在俄羅斯已經沒辦法取得晶片,「謝謝各位朋友,烏克蘭愛台灣」。

Taiwan has imposed new sanctions on #Russia because it invasion of #Ukraine. They banned the export of chips to Russia and Belarus. This is very important because #Taiwan produces the most advanced technology chips. Now, Russia will be left without it.

Thank you, friends