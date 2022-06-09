立陶宛外長：國際應力抗俄羅斯　防台灣也成受害者

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，如果侵略者沒有遭到嚴厲，台灣未來可能也是受害者。（圖／路透）

文／中央社

立陶宛外長藍斯柏吉斯在6至7日訪問日本期間表示，若侵略者未遭嚴厲反制，其他國家遲早會試圖仿效俄羅斯的戰術，「今天受害者是烏克蘭，明天可能就是台灣」。

他說，立陶宛和日本都十分理解鄰國具侵略性是什麼滋味。俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，「其他惡意國家」都在密切關注和評估文明世界的態度和反應；若侵略者未遭嚴厲反制，未來受害的可能就是台灣，「日本十分清楚這一點」。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）訪日期間與內閣官房長官松野博一以及外務副大臣鈴木貴子會面，觸及在烏克蘭、印太區域的合作。藍斯柏吉斯說，當今地緣政治大變動，正是建立、深化理念相近夥伴關係好時機。

他接受立陶宛媒體採訪時透露，訪日期間曾與日方討論台灣遭海上封鎖的可能情況和應對措施。俄羅斯侵略烏克蘭並封鎖黑海港口，具全球糧倉地位的烏克蘭所產農作物無法出口引發國際糧食安全危機。

立陶宛外交部指出，藍斯柏吉斯與松野博一以及鈴木貴子商討的議題包括立、日雙方發展「戰略夥伴關係」的可能性，俄烏戰爭對歐、亞洲安全情勢以及國際能源和糧食市場的衝擊，如何確保印太區域的自由、開放與法治，以及共同協助烏克蘭重建。

藍斯柏吉斯提到，立陶宛與日本在協助阿富汗重建方面已有良好協作經驗，因此日方宜考慮在烏克蘭再度與立陶宛攜手合作。

在印太區域方面，藍斯柏吉斯肯定日本在確保區域內的法治秩序以及貿易和運輸自由扮演領導角色，並強調立陶宛有意願與日本在區域內透過雙邊和多邊機制強化合作。

藍斯柏吉斯也提到，立陶宛力求出口市場多元化，日本市場在其中扮演要角。

立陶宛外交部指出，日本是立陶宛在印太區域最重要夥伴，領域橫跨安全、經貿、科學研究、科技、創新、觀光旅遊等。雙邊貿易額在2020年達近1億6600萬歐元。

藍斯柏吉斯也與涉及日本在立陶宛投資的產業界人士會面，包括日本官方金融機構「國際協力銀行」（JBIC）行長前田忠行，以及丸紅、三菱、商船三井等商社和「日本經濟團體聯合會」的代表。

藍斯柏吉斯歡迎日方與立陶宛在新創、基礎建設以及能源、高科技、食品等產業擴大合作。其中，藍斯柏吉斯與商船三井的代表討論了在天然氣、液態二氧化碳以及風力發電、氫能科技等可再生能源領域的雙邊合作計畫。商船三井擁有全球規模名列前茅的船隊，包括液化天然氣運送船隊。

訪日期間，藍斯柏吉斯在接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）採訪時再次表示，中國與中東歐國家的16+1互動機制並未對相關歐洲國家帶來好處，且妨礙歐盟整合和凝聚共識。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完